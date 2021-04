¿Rock o balada? Rafa Sarmiento demuestra su talento vocal de la manera más divertida El comunicador demostró que su lado sensible y romántico no está peleado con su alma rockera

Si por algo es conocido Rafa Sarmiento, además de su excelente trabajo como comunicador y periodista, es por el gran sentido del humor que posee. Algo de lo que sus seguidores han podido ser testigos a través de sus redes sociales, en donde suele mostrarse de lo más desinhibido y sin filtros, haciendo gala de su divertida personalidad. Tal y como lo demostró recientemente, cuando se dejó ver de lo más inspirado cantando una balada romántica como el rockstar que también ha demostrado ser, dejando en evidencia que su lado más romántico y sensible no está peleado con su alma de rockero. El comentado video ha sido compartido en Instagram Stories en el perfil de su esposa, Jimena Pérez ‘La Choco’, quien divertida no dudó en destacar el lado de baladista de su marido, lanzando una encuesta para decidir de una vez por todas el lado musical que más le queda al reconocido periodista: el de las baladas o el del rock. Recordemos que además de su trabajo en la televisión y los medios de comunicación, Rafa es un talentoso musico e incluso pertenece a una banda de rock llamada Gigante Derry, con la que ya ha grabado algunos temas como Valiente y Asustado, entre otros. Da play al video y no te pierdas de la excelente interpretación del comunicador.