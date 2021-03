El hijo del novio de Lucero sufre un accidente mientras hacía paracaidismo: ‘No va a ser fácil de superar’

Micho, el mayor de los hijos varones de Michel Kuri -novio de Lucero-, se ha ganado popularidad en las redes sociales no sólo por su innegable atractivo físico, sino también por su faceta más intrépida y su amor a la adrenalina. En sus redes sociales, el joven ha dejado ver que unas de sus pasiones es el paracaidismo, actividad que incluso su papá se ha aventurado a probar. Sin embargo, en medio de la emoción de surcar los aires, el hijo del empresario ha sufrido un accidente que lo ha llevado al hospital, tal como él mismo lo ha dado a conocer. A su vez, Michel Jr se ha tomado el tiempo para agradecer todas las muestras de cariño y los deseos de pronta recuperación.

Hace un par de días, Micho compartió una selfie que seguramente tomó por sorpresa a sus seguidores, pues en ella se le veía recostado en una cama de hospital y usando una mascarilla de oxígeno. "Gracias a todos por sus mensajes, ánimos, fuerzas y vibras", escribió el joven en sus Instagram Stories. "Aunque no pueda contestar a todos, me ayuda a mantener la cabeza en alto y el ánimo a tope. Se los agradezco a cada uno de ustedes", agregó en su post, sin revelar dónde se encontraba ni más detalles de lo sucedido.

Sin embargo, fue en otro post que reveló lo ocurrido y aprovechó para agradecer los mensajes de sus amigos y seguidores. "Quería tomarme un minuto para agradecer a todos y cada uno de ustedes que se han tomado un minuto para escribirme. Los amo a todos y todos ustedes me han ayudado mucho más de lo que pueden imaginar", escribió el joven al inicio de su post. "Para aquellos de ustedes que aún no lo saben, tuve un accidente de paracaidismo que no va a ser fácil de superar, pero como una vez escuché, todo pasa, lo bueno, lo malo y todo, y esto también pasará", continuó, dejando ver una actitud optimista. "Espero ver a mi familia del cielo y a todas las personas que me rodean antes de lo que pueda imaginar", señaló, en referencia a sus amigos que también practican paracaidismo. "Gracias por las vibras, los deseos y todo lo que viene del corazón. Los amo a todos locamente", finalizó.

Michel Kuri padre no se ha referido públicamente al accidente de su hijo, sin embargo, lo más seguro es que esté junto a él apoyándolo. El empresario, pese a no ser tan activo en redes sociales, suele reaccionar a las publicaciones de su hijo, incluidas aquellas en las que muestra sus aventuras por los cielos. Apenas hace unas semanas, Micho había compartido una espectacular toma aérea al saltar en paracaídas en Oceanside, California, la cual tuvo por supuesto el like de su papá. De hecho, en marzo de 2019, el papá de tres sorpendió a más de uno al saltar él mismo en paracaídas, hazaña que compartió en su propio Instagram, detallando que lo hizo en Cuautla, Morelos. Entre los comentarios que recibió, destacó justamente el de su guapa novia. “¡Qué foto más increíble!”, escribió Lucero en un comentario. “Qué valor y siempre sonriendo maravillosamente”, agregó después.

Micho Kuri, valiente y galán

Micho es el segundo de los tres hijos que tuvo Michel Kuri con Ana Paula O'Farril, con quien estuvo casado varios años antes de su relación con Lucero. Este joven, que es mucho más abierto en redes sociales que sus hermanos Ana Paula y Santiago, se ha convertido en todo un apuesto y carismático joven, quien suele levantar suspiros. En 2017 concluyó sus estudios medios superiores en el conocido Colegio Irlandés de la Ciudad de México, de hecho, incluso la cantante fue una de las invitadas a la ceremonia de graduación. Con su carisma y audacia, Micho va en camino a convertirse en una celebridad en Instagram, pues aunque sus publicaciones apenas superan las 50, en cuanto a seguidores ya suma varios miles, entre ellos los hermanos Paulina, Nicole y Alejandro Peña, así como Sofía y Fernanda Castro, además del empresario Arturo Elías Ayub, con quien comparte cierto lazo, pues su padre Michel Kuri, es primo de Johanna Slim, esposa del ejecutivo.

