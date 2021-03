En ¡HOLA!, Issabela Camil abre su corazón como nunca

La belleza les viene de herencia, no es extraño que las hijas de Issabela Camil brillen con luz propia, por lo que tampoco es una sorpresa que Antonia -la mayor de las hermanas- esté haciendo su debut en la actuación. Es por esto que acompañadas de la pequeña Victoria, han posado para nuestras cámaras en un momento en el que la familia celebra el debut de una nueva estrella en la familia. A la par de esta gran alegría, han vivido uno de los golpes más duros, ante la irreparable pérdida del señor Jaime Camil Garza, sobre lo que Issabela también ha compartido con nosotros. Esta semana, en ¡HOLA! -disponible por ocasión especial este miércoles-, Issabela Camil en un excepcional posado junto a sus hijas, Antonia y Victoria.

“¡Lo de mi padre fue tan repentino! Un día se puso mal y se murió tres días después. La muerte, sin pedirle permiso a nadie, se llevó a alguien que yo veía muy fuerte. Esto me hizo sentir muy vulnerable”, nos confiesa Issabela sobre la inesperada partida del empresario, un hombre único, generoso y noble. Abrazada por su familia en un momento tan complicado, Issabela tiene algo qué festejar, el debut de Antonia en la actuación, quien se presentó en el casting de ‘Soy tu fan’ y se quedó con el papel que tanto quería. Sobre esta decisión de la joven de catorce años, su talentosa madre dice honesta: “A mis hijas siempre les digo que no me importa lo que quieran ser, pero que lo que elijan sea lo que parte de su corazón y lo que nutre sus almas”. Encuentra la entrevista completa y el espectacular posado en este número.

