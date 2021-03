Ale Capetillo explica el por qué de su ausencia en sus redes sociales

Desde hace algunos meses, Ale Capetillo se encuentra en una emocionante travesía por España, mientras cumple con un compromiso laboral del que pocos detalles ha revelado. Y aunque este proyecto la mantiene muy ocupada, la hermosa hija de Biby Gaytán y Eduardo Capetillo procura mantenerse en contacto con sus seguidores a través de sus redes sociales, donde es común verla muy activa. Es por eso que cuando llega ausentarse por algunos días y deja de publicar con la misma intensidad que lo hace por lo regular, sus fans se percatan de inmediato y comienzan a mostrar su preocupación. Tal y como sucedió recientemente, cuando la influencer se tomó un descanso de las redes y pausó por un momento sus publicaciones en Instagram, algo que de inmediato notaron sus followers, quienes llenaron la bandeja de entrada de Ale con cientos de mensajes preguntando por ella y si todo estaba bien en su vida. Afortunadamente, la joven Capetillo ya se ha manifestado al respecto y ha explicado el por qué de su ausencia, calmando así los ánimos de sus fans y revelando que se encuentra muy bien y disfrutando de su estancia en Madrid.

A través de varios videos que compartió en Instagram Stories, Ale se manifestó por primera vez en varios días, calmando a sus ansiosos seguidores y agradeciendo por los mensajes que le enviaron durante los días que se mantuvo ausente. “Ya sé, he estado muy desconectada y veo que me mandan mensajes… O sea, por más que no me vean activa, quiero que sepan que yo sigo activa sin que ustedes lo sepan, y sigo viendo sus mensajes y contestándoles”, expresó la jovencita. “Sí vi que bastantes de ustedes me ponían que qué me había pasado, que de la nada me desconecté, pero los que me siguen desde hace mucho tiempo, saben que de la nada me desconecto como uno o dos días y saben que eventualmente regreso a (ser) la misma Ale de intensa”, agregó entre risas.

Fue entonces que Ale explicó las razones por las que había decidido no publicar nada en redes sociales, dejando en claro nuevamente que se encuentra bien. “El motivo por el que me desconecté es porque vi a mi mejor amiga después de tres meses de no verla. De verdad no saben cómo se me pasa el tiempo volando aquí. O sea, nunca en la vida me había pasado esto, pero empieza el mes y yo digo, ‘uy, no para que se acabe el mes’, porque eso me pasaba antes… y aquí de verdad empieza el mes y cuando me fijo en el día ya es fin de mes, o sea se me pasa rapidísimo, y ahorita volteo para atrás y ya se me pasaron tres meses”, detalló Alejandra sobre la forma en la que ha vivido toda esta experiencia en la Madre Patria.

Capetillo también explicó que este tiempo que se tomó lejos de las redes sociales, también le sirvió para relajarse y tomarse un tiempo y disfrutar de la compañía de su amiga y de ella misma, algo que desde que comenzó su travesía por España no había podido hacer. “La verdad, dentro de todo, siento que es algo bueno que se me pasen así los días tan rápidos, porque disfruto literalmente cada hora. Y como es algo bueno, también tengo que aprender a relajarme y a veces darme días para mí, estar tranquila y llegar a hacer nada, porque de verdad no paro, en estos tres meses no he parado. Y una amiga si me dijo: ‘siento que lo que te pasó en el pie es como la vida diciéndote, a ver, te tienes que relajar y darte un tiempo para ti y pausas”, comentó, haciendo referencia al accidente que le provocó un esguince en el tobillo.

¿Qué está haciendo en España?

Hasta el momento, Ale Captillo no ha compartido detalles sobre lo que está haciendo en España o sobre el tiempo que le tomará regresar a México. Sin embargo, prometió que próximamente compartirá todos los detalles de su viaje de trabajo en un video. “No les he dicho nada. Todo el mundo me dice, o sea mis amigas, todo el mundo me dice: ‘en verdad eres rarísima’, porque aparte qué onda con los cambiazos, así de la nada fue así: ‘ah, me voy a Madrid, y de la nada me fui”, expresó la hija de Biby Gaytán, revelando que incluso a si círculo de amistades no les ha contado del todo lo que está haciendo en España. “Es algo que eventualmente les quiero platicar, y quiero hacerles un video de eso, y contarles el por qué, cuanto tiempo y eso, pero créanme, soy muy misteriosa y rara”, finalizó.

