Eduardo Santamarina revela cómo es su relación con Jorge Poza, ex de Mayrín

Con la sinceridad que suele caracterizarlo, Eduardo Santamarina se ha referido a un tema del que pocas veces ha hablado, pero que siempre ha estado presente en su vida y que sin duda es una de las grandes incógnitas que lo han rodeado desde el momento en el que decidió iniciar una relación con Mayrín Villanueva: ¿cómo es su relación con Jorge Poza, el ex de su esposa? El actor ha querido hablar por primera vez de este tema con completa transparencia y con mucho respeto, dejando en claro que si bien, no hay una relación con su guapo colega, entre ellos tampoco existen ningún tipo de sentimientos negativos.

Fue durante la charla que sostuvo con el presentador Yordi Rosado, para su canal de Youtube, en donde el actor habló sobre el momento en el que inició su relación con Mayrín Villanueva, y sobre la postura que tomó durante el proceso de divorcio que la actriz enfrentó con su ex. “La que llevaba la de perder era ella en ese sentido, porque yo no tenía relación, entonces la afectada era ella, la que la tenía complicada era ella. Lo único que puedes hacer en esos casos es decir ‘haz lo que tengas que hacer, yo voy a estar aquí para lo que necesites’, pero no puedes ir más allá”, comentó Eduardo de lo más abierto.

El actor señaló que la comunicación y la sinceridad con las que Mayrín enfrentó su proceso, ayudó en gran parte a que las cosas se dieran naturalmente entre su esposa y su ex, siempre teniendo como prioridad la honestidad. “Yo (me mantenía) al margen, pero me necesitaba y ahí estaba. Cuando hablas las cosas, que es como lo hizo ella, encaras las cosas y dices ‘está pasando esto y voy a hacer esto’, y te lo dicen, obviamente es un golpe muy fuerte, pero con el tiempo te apuesto a que esas acciones se agradecen”, sostuvo. “Como ella fue muy sensata en ese sentido y ella ya me lo contó que ya había tenido esta plática, él de una forma civilizada dijo ‘perfecto hagámoslo, cada quien su vida’ y tan tan, en poco tiempo estaban divorciados”, destacó.

¿Cómo fue el primer encuentro entre Eduardo y Jorge?

Por supuesto, en algún punto de sus vidas, Eduardo y Jorge han llegado a coincidir, y de hecho Eduardo hizo referencia a ese primer encuentro que sostuvo con Jorge tras su divorcio con Mayrín. “Nos saludamos, un saludo diplomático, muy de cortesía y hasta ahí, cruzamos dos o tres palabras algo de la rutina, alguna babosada por ahí, pero nunca con esta cosa de rivalidad, al menos no de mi parte, porque no hay culpables. En una relación hay responsables, no qué no hice, más bien qué dejaste de hacer, fue un rollo de ellos dos, ellos lo hablaron y entro yo. Porque eso de ‘me arrebató, me quitó’ no, nadie le quita nada a nadie”, compartió el artista de 52 años. “Yo nunca me sentí culpable en ese sentido de que yo arrebaté algo que no me pertenecía, por supuesto que no, porque me pertenecía. (Eso sí) Sabes que no va a ser tu cuate…”, reveló el actor, dejando en claro que no tiene ninguna relación con Jorge.

En ese mismo sentido, Santamarina reveló que tras el proceso que enfrentaron los tres, nunca se sentó a platicar con Jorge de la situación, y no por que no hubiera disposición de alguna de las partes, sino porque simplemente no se dio la oportunidad y tampoco pretendía forzarla. “No, nunca (nos hemos sentado a conversar), no se dio, se hubiera dado yo encantado de la vida, pero no se dio, entonces también no forzarlo”, concluyó.

