Abran paso a Aitana Derbez, la nueva estrella del esquí sobre nieve

No cabe duda de que el talento se lleva en la sangre, al menos en el caso de Eugenio Derbez y sus hijos, quienes han demostrado tener madera de artistas. Incluso la más pequeña, Aitana, ha sorprendido en más de una ocasión con su faceta de cantante, anticipando un posible futuro muy exitoso en el música. Esta niña, de apenas 6 años, ha causado sensación nuevamente, pero no con sus dotes para la interpretación, sino con habilidad para el esquí en la nieve. Tal como lo hacían sus hermanos Aislinn y Vadhir hace unas semanas, esta nena subió a lo más alto de una colina nevada, y usando un atuendo y equipo a su tamaño, mostró sus cualidades en el esquí. Como toda una experta, Aitana se mantuvo enfocada en su camino, mostrando gran seguridad en su descenso, algo que inevitablemente hizo sentir muy orgullosa a su mamá, Alessandra Rosaldo, quien compartió el video en su cuenta de Instagram. "Casi no había nieve, pero la que había, Aitana la dominó. Subió y bajó esa montaña sola por lo menos 10 veces", escribió la cantante, agredeciendo además al excelente camarógrafo que capturó el momento. "Gracias Vadhir por el video, ¡te amamos!", agregó. Haz click abajo para verla conquistando la colina.

