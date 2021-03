'Cada día me siento más libre', la reflexión de María Levy al cumplir 25 años

Sin duda alguna, María Levy ha alcanzado una madurez que le permite hoy en día sentirse orgullosa de todo lo que ha vivido y de los procesos que enfrentó en el pasado, algo de lo que recientemente platicó con su abuela Talina Fernández, durante una charla en la que a corazón abierto se refirió a lo complicado que fue enfrentar la adolescencia luego de la partida de su madre, Mariana Levy. Es por eso que ahora que ha cumplido 25 años, la joven fotógrafa se confiesa liberada y feliz con la persona que es hoy en día, algo de lo que habló en una profunda reflexión que compartió en redes sociales, a propósito de su pasado cumpleaños, el cual celebró por todo lo alto el pasado 28 de marzo.

A través de su perfil de Instagram, la guapa jovencita compartió un álbum de fotografías en las que se le puede ver posando de espaldas des nuda, mientras camina por la orilla de la playa, dejando un camino de huellas marcadas en la arena detrás de ella. Junto a las fotografías, la hija del actor Ariel López Padilla compartió unas palabras en las que mostró su gratitud por todas las experiencias vividas y por las lecciones aprendidas a lo largo de su vida, mismas que hoy la hacen ser la mujer que es hoy. “Un cumpleaños muy especial. Estoy profundamente agradecida con la vida. Estoy profundamente agradecida por existir”, se puede leer al inicio de su reflexión.

“Cada día me siento más libre, más ligera, más contenta, más sincera, más tranquila, más conectada conmigo, más cerca de la naturaleza, más rodeada de amor, más en paz”, agregó la nieta de Talina Fernández, quien finalmente agradeció a todos sus seguidores, amigos y familiares que se tomaron un tiempo para felicitarla y enviarle sus mejores deseos. “Gracias a todos los que me escribieron, ¡me hacen increíblemente feliz!, me llenan el alma con tanto amor les deseo todo lo más bonito multiplicado”, concluyó.

La dura adolescencia de María

Sin duda alguna, la pérdida de Mariana Levy fue un duro golpe para María Levy, quien a sus nueve años tuvo que enfrentar un proceso de duelo muy complicado, pues a su corta edad tuvo que aprender a vivir con la ausencia de su madre. Afortunadamente contaba con el apoyo de su abuela, Talina Fernández, quien desde ese momento acogió a su nieta como una hija. En medio de ese difícil momento, María también se enfrentó a la adolescencia, una etapa bastante complicada en la vida de cualquiera, y que aunado con lo que ella vivía, se complicó aún más, según confesó ella misma durante una charla que sostuvo con su abuela para su canal de Youtube.

"María no podía llorar, desde que perdió a su mamá, nunca pudo llorar, estaba atorada", comentó Talina después de haberle pedido a su nieta le contara sobre la peor cosa que hizo cuando era una adolescente, una etapa de la vida de María que según ambas confesaron, fue un tanto difícil. “Justo, como no podía llorar, como no podía sacar todo lo que estaba viviendo, lo sacaba de otras maneras muy feas, entonces en secundaria me volví super bully”, confesó la jovencita un tanto apenada, aprovechando la ocasión para ofrecer una disculpa a todos los que pudo haber ofendido en el pasado. "Pido perdón a todas las personas que llegué a lastimar en aquel momento, no se justifica, pero estaba pasando por algo muy oscuro…", agregó Levy, asegurando que debido a su actitud fue expulsada del colegio, algo que su abuela confirmó.

