Ingrid Coronado sobre su salida de la televisión: 'Esa exposición me tenía cansada, intoxicada’

Han pasado más de dos años desde que Ingrid Coronado decidió alejarse de la televisión, despidiéndose así de Venga la Alegría, emisión en la que llevaba más de 10 años al frente y en la que se había consolidado como conductora. Esta noticia sorprendió a muchos en su momento, sin embargo, ella estaba segura de su decisión, y tiempo después reveló que unas de las razones por las había salido de la pantalla chica era que quería dedicarse a sí misma y a su felicidad, así como enfocarse en proyectos personales. Hoy, esta guapa mujer ha incursionado en el mundo editorial, se ha desempeñado como youtuber y también como locutora, lo que la tiene plena. En una reciente entrevista, la presentadora ha hablado sobre todas estas facetas, y ante la posibilidad de regresar a la televisión, se ha manifestado abierta, sin embargo, ha revelado que en el pasado, la exposición a la que estuvo sujeta en este medio llegó a resultarle negativa.

VER GALERÍA

MÁS NOTICIAS COMO ÉSTA:

Emocionada por su trabajo en la radio junto a Tamara Vargas, Ingrid se dijo feliz de estar haciendo algo nuevo y diferente de lo que había hecho hasta ahora. “Sí, ha sido algo que no había hecho en mi carrera. Me he caracterizado por arriesgarme y hacer cosas diferentes, y la radio lo es, aunque no pensé que lo fuera tanto: los contenidos son muy distintos, y la forma de hacerlos también”, comentó en entrevista con Antonio Hermida para TVyNovelas. “Ha sido un gran descubrimiento, una gran sorpresa. Estoy feliz. Es de lo que más me ha gustado de toda mi carrera”, reconoció la ex estrella de Venga la Alegría, quien debutó como locutora en septiembre del año pasado.

VER GALERÍA

En la charla, la también escritora fue cuestionada sobre su carrera en la televisión y ante la pregunta expresa de si extraña o no esta plataforma, ella dejó entrever que no echa de menos aquellos aspectos que en su momento la llevaron a tomarse un respiro. “Todo depende del punto de vista en que uno lo vea. Al final, cuando tomé la decisión de retirarme un tiempo de la tele fue porque esa exposición me tenía cansada, intoxicada. Realmente no me estaba haciendo nada bien”, confesó. Y es que, al hacer un balance de las cosas, Ingrid llegó a una importante conclusión: “Para que la vida valga la pena, una debe dedicarse a lo que le gusta y estar bien, y yo ya no lo estaba, por lo que tomé la decisión de retirarme con la intención de regresar, pero haciendo algo diferente”, comentó, recordando de paso que su intención desde un inicio fue retomar su carrera en la pantalla chica.

Ingrid contó que, tras su salida de Venga la Alegría, hubo ofrecimientos para otros programas, sin embargo, no eran lo que ella buscaba. “En este tiempo de descanso me puse a leer, a estudiar, a trabajar muchísimo en mí, y hubo cierta evolución de lo que ahora me gusta, y no llegaba ese proyecto televisivo que estaba esperando, algo diferente a lo que venía haciendo. Las ofertas siempre eran muy parecidas”, aseguró.

VER GALERÍA

Las circunstancias en las que regresaría a la televisión

Aunque hoy disfruta mucho trabajar en la radio, pues le permite dedicarse más tiempo a sí misma -sobre todo en las mañanas, cosa que antes era difícil, Ingrid finalmente admitió que sí hay ciertas cosas que echa de menos de la televisión. “Hablando de extrañar, me gustaba que me maquillaban y los vestidos…”, confesó, a lo que el entrevistador preguntó si se refería al glamour que caracteriza a este medio. “¡Exacto! Sí me gustaba, lo disfrutaba… Por ejemplo, antes llegaba al gimnasio con pestañas postizas; este asunto de mujer me parecía divertido, pero el trabajo como tal, me gusta más lo que hago ahora”, explicó.

En vista de que no rechaza de tajo la idea de retomar su carrera en la televisión, Ingrid fue cuestionada sobre qué necesitaría para regresar a esta plataforma, a lo que ella respondió sincera: “Hacer algo diferente: un matutino o un reality ya lo hice, fue increíble y lo disfruté mucho. Lo que me mantiene motivada es hacer algo que antes no había hecho, con contenidos más profundos”, comentó. “Me gustaría un programa que tenga que ver con la música; eso me gusta de la radio: que programamos nuestras canciones. Lo que he aprendido con mi retiro y la pandemia es que de lo que se trata es de estar flojita y cooperando”, señaló, dejando entrever cierta disposición a ser flexible con sus condiciones.

VER GALERÍA