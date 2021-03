José Emilio, hijo de Mariana Levy, celebra un año de amor con su novia: 'Te quiero para toda la vida'

Hace apenas unos días que José Emilio Fernández Levy, -nieto de Talina Fernández e hijo de la fallecida Mariana Levy-, presentó a su novia, una chica con la que a lo largo de estos meses ha vivido un lindo romance. Y aunque todo comenzó siendo algo muy privado, la pareja ha hecho cada vez más evidente su cercanía, aprovechando las redes sociales para gritar su amor en todo momento, como ha ocurrido recientemente con la llegada de una fecha muy especial; la de la celebración de su primer aniversario como pareja, una de las etapas que tiene muy ilusionado al jovencito, quien lleno de inspiración escribió un emotivo mensaje al que no solo reaccionaron sus seguidores, sino también personas muy allegadas a su círculo familiar, entre ellos Ana Bárbara y su hermana, María Levy.

Gracias a sus constantes publicaciones, José Emilio también ha hecho saber que su novia es una adolescente de nombre Mafer, a quien le ha dedicado las palabras más lindas al cumplir 1 año de relación, tiempo en el que ambos han dado vistazos de su convivencia y de la enorme complicidad que los mantiene unidos. “1 año con el amor de mi vida. 1 año con la más guapa del mundo. 1 año de felicidad y de risas gracias a ti. 1 año lleno de todo tipo de experiencias…”, escribió el joven en sus primeras líneas, ilustrando su mensaje con un álbum de fotos en el que aparecen los dos en actitud romántica, postales de diversos instantes que han logrado atesorar durante estos meses de mutua compañía.

Pero eso no fue todo, ya que José Emilio expresó lo mucho que ha significado para él estar enamorado, algo que lo ha llevado a hablar con seguridad de lo que siente por Mafer. “Gracias amor por hacerme el hombre más feliz del mundo, por hacerme sentir el más afortunado y por amarme tal y como soy. Te quiero para toda la vida, nunca te quiero soltar. Este es el primer año de muchos”, finalizó, un gesto que fue correspondido de igual manera por su novia, quien escribió al pie de la dedicatoria enteramente emocionada. “Te amo muchísimo. Gracias por tanto”, se puede leer entre los comentarios que han llamado mucho la atención.

Las reacciones de Ana Bárbara y María Levy

Como era de esperarse, las personas más especiales en la vida de José Emilio no pudieron perderse la celebración virtual, enviando a la pareja un sinfín de felicitaciones y buenos deseos, entre ellos Ana Bárbara, quien reaccionó muy emocionada ante las palabras del chico. “Felicidades, hijito”, dijo la cantante, quien siempre se ha sentido muy orgullosa de él, pues gracias a que lo conoce desde niño lo ha visto como a uno más de sus hijos. Del mismo modo, María Levy, su hermana mayor, escribió: “Amoooo, felicidades”.

Recordemos que fue a mediados del año pasado cuando José Emilio dio las primeras pistas de lo que ocurría en su corazón, publicando poco después de su cumpleaños, el 7 de julio de 2020, algunas publicaciones en las que dejó ver que el amor había llamado a su puerta. “Qué bonito era todo cuando podíamos salir. Te amo guapa, me haces muy feliz”. Por su lado, Mafer no pudo resistirse a responder, reiterándole a su novio el cariño que le tiene. “Te amo mucho”. Cabe destacar que ella ha preferido tener un perfil bajo, por lo que ha hecho privadas sus cuentas en redes sociales. Aún así, los seguidores no han parado de celebrar con ellos por esta linda etapa, en la que gracias a la química entre ambos las cosas marchan de maravilla.

