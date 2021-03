Con toda una tropa de niños, Camila Sodi y Geraldine Bazán se van de vacaciones

Desde hace algunos años, la amistad que han construido Geraldine Bazán y Camila Sodi, a raíz de haber coincidido en una producción, se ha ido fortaleciendo. Es por eso que no es de extrañarse que siempre anden juntas a todos lados. Y es que, sin duda, entre ellas tienen mucho en común, pues ambas son actrices que disfrutan mucho de su trabajo, pero también son dos mujeres completamente entregadas a su faceta de madres, lo que incluso las ha acercado aún más. Prueba de todo esto es el viaje que han emprendido juntas este fin de semana a la Riviera Maya, en el que además se han hecho acompañar de siete niños más, entre ellos sus respectivos hijos. Eso sí, las orgullosas mamás se han encargado de que los pequeños tengan una gran experiencia de viaje, por lo que cuidaron hasta el último detalle: desde el lujoso jet privado que eligieron, hasta los juegos de mesa para hacer el viaje aún más divertido.

A través de sus redes sociales, ambas actrices mostraron algunos detalles de lo que fue el arranque de sus vacaciones, en donde se dejaron en ver su plan más familiar, disfrutando de ver a los pequeños disfrutar de todas las amenidades que prepararon para ellos y orgullosas de tener todo bajo control a pesar de que llevaban con ellas una verdadera tropa infantil. “Mi amiga Geraldine y yo nos venimos de vacaciones ¡con siete niños!”, expresó Camila en un video que compartió en Instagram Stories. “Todavía no lo puedo creer, no se si lo vayamos a lograr, ¡siete niños!”, agregó Geraldine, quien relajada comía un pretzel bañado en chocolate blanco.

Camila y Geraldine se mostraron muy emocionadas por tener la oportunidad de compartir esta linda experiencias de sol y playa en compañía de sus pequeños y sus amiguitos, y por lo que mostraron en sus redes sociales, el viaje ha sido todo un éxito. “En serio que nos la estamos rifando…”, expresó Bazán en uno de los tantos videos que han compartido en sus redes sociales, a lo que Sodi contestó de inmediato: “¡Salud! Saben qué, por todas las mamás trabajadoras como Geraldine y yo que (además) cuidamos a nuestros hijos”.

A su llegada, Geraldine compartió un vistazo de la lujosa villa en la que se hospedaron, la cual cuenta con todas las amenidades, como alberca, hermosas habitaciones y una vista al mar única. Por supuesto, sus dos hijas fueron las más emocionadas, tanto, que no sabían qué habitación elegir.

Siempre unidas

No es la primera vez que Geraldine Bazán y Camila Sodi se dejan ver juntas. Desde que se conocieron en las grabaciones de Falsa Identidad, ambas actrices han ido fortaleciendo su amistad, algo de lo que han podido ser testigos sus seguidores, quienes a través de sus redes sociales han podido seguir de cerca la linda amistad que ha surgido entre ellas. De hecho, hace unos meses, las famosas se dejaron ver en su plan más deportivo, presumiendo sus atléticas figuras en atuendos deportivos y compartiendo su rutina de ejercicios con todos sus seguidores. En aquella ocasión, ambas actrices tomaron una clase de pilates juntas, y sorprendieron a todos sus seguidores al demostrar su elasticidad y resistencia a la hora de hacer ejercicio. Al finalizar, ambas celebraron su amistad con una linda selfie, la cual acompañaron de un mensaje muy divertido: “Once chulas, always chulas....", puso Geraldine en la foto, en referencia los personajes de la serie que protagonizaron y en la que pasaron momentos muy entrañables.

