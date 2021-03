Galilea Montijo se sincera: 'Mi rollo nunca ha sido juzgar… Se siente horrible que te ataquen’

La belleza y carisma únicos que posee Galilea Montijo la han convertido en uno de los rostros más queridos de la televisión. Del mismo modo, su personalidad franca y transparente le ha valido ganarse el cariño del público, sin embargo, en algunas ocasiones sus comentarios y opiniones han sido sacados de contexto o tergiversados, lo cual ha propiciado la polémica. Tal como lo ha hecho en ocasiones anteriores, la guapa presentadora ha hecho frente a las críticas derivadas de algunos dichos que hizo en el programa Hoy, manifestando de antemano que nunca ha sido su intención ofender a nadie ni herir susceptibilidades.

Cuestionada por los ataques ha recibido recientemente, Galilea aseguró que está consciente de que su papel como figura pública y más como conductora de espectáculos a veces la convierte en blanco. “Para esto nos rentamos, decimos nosotros, vivimos en el mundo del espectáculo y bueno, ahora con las redes sociales ya uno no puede comentar, porque habrá gente a la que le parezca, habrá gente a la que no”, comentó en un encuentro con medios retomado por el periodista Edén Dorantes. “Pero bueno, de eso se trata nuestra chamba, de estar presentando notas de espectáculo, es un programa de revista, donde si ustedes lo ven, realmente tratamos de no ofender a nadie, aunque hay veces que sí, la gente se ofende, jamás son comentarios de mala fe”, aseguró Montijo, antes de referirse específicamente al caso de los comentarios que hizo en el programa Hoy sobre un joven actor, lo cual escaló aun nivel que incluso a ella la sorprendió.

“Nadie tiene derecho a juzgar, por eso se me hace muy raro que tomen lo del niño Joaquín (Bondoni) como una afrenta, porque yo soy la primera que siempre digo que hay que respetar a la gente, y a mí no me pareció una falta de respecto decir reptiliano, es como decir ‘estás medio marciana’¿no? Es cuestión de juego”, comentó Galilea. “A veces digo ‘si quieren ya no hablo nada’. Del niño ya no se hablará, pero según yo se dedica al mundo del espectáculo y nosotros tenemos que comentar, comentar no juzgar”, continuó. La estrella de Hoy refirmó su postura a no emitir juicios ni a atacar a terceros, pues admitió que ella misma ha sido objeto de éstos y sabe que no es nada agradable. “Mi rollo nunca ha sido juzgar, al contrario, no me gusta meterme, porque yo sé lo que se siente, se siente horrible que te ataquen”, admitió. “Las redes sociales, como te comento, se han vuelto muy duras en todo… Es terrible, y yo trato de tomar las redes y los comentarios de quien vienen”, señaló.

Apoya el derecho de los padres a defender a sus hijos

También se refirió a la postura que tomó el padre del joven intérprete al salir a la defensa de su hijo: “Así debe ser”, aseguró. “Yo digo que el señor tiene razón como cualquier papá de defender a tus hijos, y pues los chavos tienen también derecho a defenderse”, comentó. Y aunque reconoció tener ciertas dudas ante el hecho de que sus palabras hayan sido las que molestaron al también actor, ella aseguró que nunca fue su intención. “No creo que haya sido mi comentario, porque te digo que no me parece ofensivo, pero pues el señor también, si le pareció ofensivo también tiene derecho de salir a defender a su hijo como buen papá”, opinó.

Al ser cuestionada sobre las críticas que recibió el hijo de un ex novio, Galilea aseguró que es natural que un padre salga a defender a sus hijos y además reflexionó sobre los alcances que tienen hoy en día las redes sociales. “Yo creo que, como les digo, las redes sociales se han vuelto muy duras, muy severas, las redes sociales no creo que sean para atacar, ni para juzgar, no somos nadie para juzgar a la gente, y todos venimos a este mundo a ser feliz y hacer lo que quieras”, comentó. A su vez, la conductora reveló qué lo ha hecho en su experiencia como mamá para evitar sean afectados por críticas o ataques. “Uno como papá trata de darles herramientas para que se puedan defender en la vida y de ahí en adelante lo que ellos quieran o pretendan ser, los papás estamos aquí para apoyar a nuestros hijos…”, comentó.

