¿Qué canción causó la polémica en la transmisión del concierto de RBD?

Luego de 12 años de ausencia, RBD regresó a los escenarios el pasado 26 de diciembre, en un concierto virtual en el que Anahí, Maite Perroni, Christian Chávez y Christopher Uckermann, dieron a sus fans lo que tanto pedían desde su separación. Tal fue el éxito de este recital, que incluso Televisa organizó una retransmisión del mismo a través de Las Estrellas, aprovechando la ocasión para producir un especial en el que reunieron a algunos de los actores del elenco de la telenovela Rebelde para recordar viejos tiempos y hablar del fenómeno que fue este melodrama juvenil. Sin embargo, tanto los integrantes del grupo como los fans notaron que el concierto no fue transmitido en su totalidad y fueron omitidas algunas canciones, en especial el tema Inalcanzable, uno de los éxitos más icónicos de la agrupación. Por su puesto, los seguidores de RBD de inmediato se manifestaron en redes sociales, cuestionando la decisión de la televisora. De hecho, Anahí, que se mantuvo al pendiente de esta transmisión, tampoco pudo evitar manifestar su descontento al darse cuenta de esta omisión, por lo que no dudó en pronunciarse en redes sociales.

VER GALERÍA

MÁS NOTICIAS COMO ÉSTA:

Fue a través de su perfil de Twitter donde la cantante se mostró desconcertada por la forma en la que el concierto fue cortado, sobre todo el tema Inalcanzable, que para esta ocasión fue reversionada a piano e interpretada por Christopher Uckermann como solista. “¿Me perdí algo o no salió Inalcanzable? La mejor versión que ha tenido esa canción en la historia RBD”, expresó la intérprete en un tuit, lamentando el que el público no haya podido disfrutar de este emotivo momento del concierto. Por supuesto, Anahí le envió su solidaridad a su amigo y con un cariñoso mensaje le mostró su apoyo. “No tienes una idea lo que te quiero y te admiro @christopheruck. Háganle como quieran. ¡Te llevaste el show!”, expresó la intérprete.

A ella también se ha unido su compañero de elenco y de banda, Christian Chávez, quien a través de Twitter mostró su apoyo a Christopher Uckermann y lamentó que la gente no haya podido disfrutar del recital completo y de la magnífica actuación del artista, quien sentado al piano hizo una interpretación muy especial. “No entiendo cómo un musical tan dedicado y especial como el de @christopheruck haciendo la versión bellísima de Inalcanzable no apareció. Te amo y admiro amigo”, compartió.

VER GALERÍA

En ese mismo sentido, Anahí también hizo notar que para este especial no se haya convocado al productor Pedro Damián, la mente maestra detrás del fenómeno de Rebelde y RBD. “¡Una cosa más! Me faltó ver al creador de todo, sin el cual nunca nada hubiera pasado @pedrodamianof”, compartió la actriz, para después bromear con la situación. “Bueno, ‘no produzcas An’. ¡Gracias a todos! Mil besos”, finalizó la actriz.

Los fans más pequeños de RBD

En más de una ocasión, el primogénito de Anahí, el pequeño Manu, ha demostrado ser un gran fan de RBD. Ya sea cantando algunos de los temas de banda, así como ensayando algunas coreografías de la agrupación en compañía de su madre, el menor ha demostrado que a pesar de que no pertenece a la generación RBD, es igual o más fanático que otros seguidores del grupo. Algo que volvió a quedar en claro durante la transmisión del pasado domingo, cuando pudimos ver al pequeño muy atento al televisor, bailando y cantando al ritmo de las canciones que le dieron la fama internacional a su mamá. Además, la intérprete celebró la ocasión publicando una tierna foto de sus dos hijos vistiendo la corbata roja que solía usar su personaje, así como la estrellita en la frente que muchos niños imitaron en su momento.

VER GALERÍA