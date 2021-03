Barack Obama sufre la pérdida de su abuela

Desde su partida de la Casa Blanca, Barack Obama se ha mantenido esporádicamente en el ojo público a través de sus nuevos proyectos e iniciativas, además del apoyo que dio durante su campaña al ahora mandatario, Joe Biden, quien fuera su vicepresidente. Sus cuentas de redes sociales suelen ser uno de sus medios favoritos para mantenerse en contacto con la gente, sobre todo cuando se trata de cuestiones profesionales, pero esta vez ha tenido que tomarla para compartir un aspecto personal ante una triste noticia. El exmandatario ha informado a través esre medio la triste partida de su abuela paterna, quien viajó a Estados Unidos hace 12 años para poder presenciar su investidura presidencial.

Con una sentida fotografía en la que se puede apreciar a un jovensísimo Barack junto a su abuela en Kenia, lugar natal de la señora, Obama escribió: “Mi familia y yo estamos lamentando la pérdida de nuestra amada abuela, Sarah Ogwel Onyango Obama, quien era cariñosamente conocida como Mama Sarah, pero para nosotros era Dani o Granny. La vamos a extrañar tanto, pero celebramos con gratitud su larga y memorable vida”. El exmandatario continuó en una versión más extensa del comunicado: “Aunque no era su madre de nacimiento, Granny ayudó a criar a mi padre como si fuera suyo, y en parte era gracias a su amor y apoyo que él pudo desafiar todas las expectativas y salir suficientemente bien en la escuela como para conseguir una beca en una universidad estadounidense. Cuando nuestra familia tenía dificultades, su casa era un refugio para niños y nietos y su presencia era una constante fuerza estabilizadora. Cuando viajé por primera vez a Kenia a aprender más sobre mis raíces y mi padre, que había muerto para ese entonces, fue Granny quien sirvió como un puente al pasado, y fueron sus historias las que llenaron un vacío en mi corazón”

La señora Sarah era la segunda esposa del abuelo de Obama, y se encargó de ayudar a criar al papá del mandatario, por lo que siempre fue considerada su abuela. En su libro, Dreams from My Father, narró cómo la conoció durante su viaje a Kenia en 1988, cuando al no compartir el mismo idioma pasaron un simpático momento al comenzar su relación. El cariño era tan grande que en el 2009, cuando Obama fue investido por primera vez, Sarah no quiso perderse el especial momento y viajó hasta Estados Unidos. Esa no sería la única vez que se escucharía de ella, pues en la asamblea general de las Naciones Unidas del 2014, el exmandatario se tomó un momento para hablar de Granny y en el 2018, tras dejar la Casa Blanca, volvió a la tierra de su familia para reencontrarse con la familia -a pesar de que no tuvo una relación cercana con su padre quien murió en 1978, se ha mantenido conectado con sus raíces-.

Su propia labor humanitaria

Según medios estadounidenses, la señora murió alrededor de las 4 am en un hospital de Kisumu, en Kenia, algo que reveló su hija, Marsat Onyango. Un vocero de la familia, Sheik Musa Ismail, confirmó que el deceso no estuvo relacionado con el Covid-19. Tal como el resto de la familia, Sarah era parte del grupo étnico Luo de la nación africana y por décadas se dedicó a promover la educación entre las niñas y huérfanos de la zona, aceptando a muchos de ellos en su hogar. Existe también la Mama Sarah Foundation que da comida y educación a niños huérfanos.

El presidente de aquel país, Uhuru Kenyatta expresó sobre la pérdida: “El fallecimiento de Mama Sarah es un gran golpe para nuestra nación. Hemos perdido a una mujer virtuosa, una matriarca que ha mantenido junta a la familia Obama y un ícono de los valores familiares”. Mientras que el gobernador de Kisumu dijo: “Va a ser recordada por su trabajo el promover la educación para empoderar a los huérfanos. Fue una filántropa que movilizó fondos para pagar las cuotas escolares de los huérfanos”.

