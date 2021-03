Piers Morgan reacciona ante el despido de Sharon Osbourne por defenderlo

Pasan las semanas y no se acaban los sucesos alrededor de la entrevista que Meghan Markle y el Príncipe Harry dieron a Oprah Winfrey. Se sabía que sería todo un suceso pero nadie anticipaba el efecto que tendría en terceros que ni siquiera estaban involucrados en la situación. El primero en caer fue el némesis de la Duquesa, su mayor crítico en el Reino Unido, Piers Morgan, quien dijo durante la transmisión en su programa Good Morning Britain que no le había creído a Meghan en la entrevista. Hasta ahí todo normal, hasta que al siguiente día al ser confrontado por uno de sus colaboradores, salió del estudio estando en vivo y pocas horas después se daría a conocer que había dejado el programa. Días después, su amiga y excolaboradora, Sharon Osbourne -quien lo había defendido en Twitter- fue cuestionada al respecto en la emisión de The Talk, y después de un enfrentamiento al aire con una de sus compañeras, el programa fue puesto en pausa antes de anunciar la partida de la británica.

La primera muestra de apoyo pública que Sharon dio a Piers fue a través de Twitter, donde escribió: “Estoy contigo. Detrás de ti. A la gente se le olvida que a ti se te paga por tu opinión y que solamente estás diciendo tu verdad”. Esas palabras le costaron ser confrontada en su programa por su compañera Sheryl Underwood que le dijo que cómo se sentía después de que un mensaje para un amigo pareciera que daba validación a una declaración que era racista. Ante estas declaraciones, Piers escribió en una columna del DailyMail, aclarando: “Nunca he dicho una sola cosa acerca de Meghan Markle que pudiera ser tomada como racista, ya sea por escrito o en televisión. De hecho, la única vez que he mencionado su raza ha sido repetidamente para decir qué tan genial era que una mujer bi-racial se casara en una Familia Real que es muy blanca”.

Después de una acalorada discusión en el programa, Underwood intentó suavizar las cosas: “No quiero que nadie viendo esto piense que te estamos atacando por ser racista”. Ante esto, una Sharon que ya se limpiaba las lágrimas respondió: “Pienso que ya es muy tarde, esa semilla ya que plantó”.

La defensa de Sharon a su amigo le costó perder el trabajo que tuvo durante 10 años en Estados Unidos. Ante esto, el periodista escribió: “He sido amigo de Sharon durante 20 años, y nos hicimos particularmente cercanos cuando trabajamos juntos por cinco temporadas en America’s Got Talent. Es una de las personas más inteligentes, frontales, divertidas y locas que conozco, y la amo por eso. Lo que ves con Sharon es lo que tienes, dentro y fuera de cámaras. Como yo, tiene muchas opiniones y ama un buen argumento”.

Sobre el comunicado de la CBS

Tras días de tensa calma, mientras el show era puesto en pausa para tomar una decisión, la CBS anunció en un comunicado: “Los eventos ocurridos en la transmisión del 10 marzo fueron preocupantes para todos los involucrados, incluida la audiencia en casa. Como parte de nuestra revisión, hemos concluido que la conducta de Sharon hacia su co-conductora durante el episodio del 10 de marzo no se alinea con nuestros valores para un lugar de trabajo respetuoso”.

Ante esta situación, el periodista escribió: “Sharon Osbourne tenía derecho de defenderme sin ser considerada racista. Tal como yo tenía derecho de no creerle a Meghan Markle sin ser considerado racista. El hecho de que los dos perdiéramos nuestros trabajos no solamente es un aterrador ataque al derecho de expresión…Cada periodista y comentarista en Estados Unidos debería estar furioso como yo lo estoy por esto, porque todos ellos podrían ser los siguientes”.

