'Yo digo R tú dices BD', los actores de Rebelde reaparecieron en la transmisión del concierto

Sin duda alguna, el fenómeno de RBD sigue más vigente que nunca. Prueba de ello es el reciente concierto virtual que ofreció la banda el pasado mes de diciembre, el cual resultó ser todo un éxito, pues fue visto en 90 países. Y no era para menos, pues desde el momento de su separación en 2008, el grupo no había vuelto a pisar un escenario, por lo que este reencuentro sin duda tenía muy emocionados a todos sus fans. Tal ha sido el éxito de este recital, que incluso fue retransmitido la noche de este domingo 28 de marzo a través de Las Estrellas, en donde además han reunido a algunos de los actores de la telenovela Rebelde, la cual dio origen al fenómeno musical de RBD-, quienes junto Anahí, Maite Perroni, Christian Chávez y Christopher Uckerman recordaron sus días en el Elite Way School.

Uno de los primeros en aparecer en la pantalla fue Rodrigo Nehme, quien en la telenovela le dio vida a Nico, uno de los tantos enamorados de Lupita, el personaje que interpretaba Maite Perroni en la telenovela. El actor destacó el fenómeno que fue la telenovela en todo el mundo y lo mucho que lo ayudó el ser parte del elenco para consolidar su carrera. Por otro lado, Angelique Boyer, quien también fue parte importante de este melodrama juvenil revivió sus días de colegiala, asegurando que nunca se llegaron a imaginar el impacto que llegaron a tener con sus personajes y con todo el proyecto. “Vivíamos tan encerrados, que no nos dábamos cuenta de lo que estaba sucediendo allá afuera”, comentó la actriz, quien dio vida al personaje de Vico, recordando que en aquel entonces podía encontrarse en la calle a niños vestidos con el uniforme del Elite Way School, llevando útiles escolares inspirados en la telenovela y otro tipo de accesorios que confirmaban que Rebelde era todo un fenómeno.

Por otro lado, Zoraida Gómez, Grettell Valdez y Michelle Renaud -que además fue una de las conductoras de este especial-, recordaron sus días como estrellas de Rebelde, asegurando que el asedio de los fans en ocasiones llegó a desconcertarlas, pues en un inicio no eran conscientes de la fama que habían alcanzado gracias a sus personajes. “Lo que hizo que RBD diera la vuelta al mundo es la pasión que todos ellos le ponían”, comentó Michelle, quien además hizo una tierna confesión. “Yo estaba enamorada de Christian Chávez, porque lo veía cantando y decía, ‘yo quiero que siempre sea mi novio’”, contó.

Si bien, Irina Baeva no formó parte de esta telenovela y de hecho aún no llegaba a México desde su natal Rusia, siempre tuvo una conexión muy especial con nuestro país gracias a Rebelde, pues según contó durante el especial, la telenovela “La primera vez que me topé con la telenovela Rebelde estaba estudiando la universidad y tenía muchas ganas de aprender español, pero como no tenía maestro, pues necesitaba escuchar como de algún lado, ellos eran como mis maestros. Empecé a ver el primer capítulo y lo único que entendí fue ‘mamá’ y ‘escuela’, tan tan. Además, todas las palabras como que básicas, como caminar, hacer, comer, y todo ese tipo de cosas lo aprendí de esa telenovela”, reveló. “Hay muchas canciones que me gustan de ellos, las traduje todas, me las se todas, pero esta canción Tras de Mí era muy especial, porque de lo que hablaba es que te vas del lugar en el que estás, y todo se va quedando tras de ti… De hecho me fui de Rusia con esa canción en los audífonos, en el avión…”, compartió visiblemente emocionada y vistiendo el característico saco rojo que usaban todos los integrantes del elenco de Rebelde.

La emoción de Anahí

Demostrando que el fenómeno RBD ya ha traspasado cualquier brecha generacional, Anahí compartió un tierno video a través de sus redes sociales, en donde mostró a su pequeño hijo Manu viendo la retransmisión del concierto y bailado al ritmo de las canciones que tantos éxitos le han dado a su mamá. La actriz no pudo ocultar su emoción por la retransmisión de este concierto, aunque lamentó que debido a la edición y al tiempo en televisión no hayan podido entrar todas las canciones que interpretaron en aquella ocasión. Sin embargo, se mostró satisfecha con la transmisión y de hecho celebró la ocasión publicando una tierna foto de sus dos hijos vistiendo la corbata roja que solía usar su personaje, así como la estrellita en la frente que muchos niños imitaron en su momento.