'Ella es la razón por la que yo no me morí...', la conmovedora confesión de Talina Fernández sobre María Levy La presentadora y su nieta abrieron su corazón para hablar de los tiempos difíciles y de sus alegrías

Aunque la vida las ha enfrentado a pruebas sumamente difíciles, Talina Fernández y su nieta María Levy, hija de la fallecida Mariana Levy, han sabido superarlas juntas de la mano y con total entereza. De hecho, entre ellas ha nacido un vínculo muy especial, el cual ha trascendido a través de los años y se ha ido fortaleciendo día con día. Y aunque en ocasiones han podido enfrentar algunas diferencias, el amor que ambas se tienen es más fuerte y las mantiene unidas. Prueba de ello es la amena charla que recientemente han sostenido y que ha quedado registrada en un video que la presentadora ha compartido en su canal de Yotube. En este encuentro, abuela y nieta han abierto sus corazones y han hablado como pocas veces de los momentos más complicados que enfrentaron juntas, sobre todo después de la muerte de Mariana, una etapa que sin duda ha marcado sus vidas para siempre.

Con la sinceridad que tanto la ha caracterizado a lo largo de su vida, Talina se refirió a su nieta con mucho cariño al momento de presentarla con todos los suscriptores de su canal, haciendo una declaración muy conmovedora. "Ella es la razón por la que yo no me morí cuando se murió mi hija Mariana, porque yo tenía que cuidar a María López Levy, que tenía nueve años", dijo la periodista mientras su nieta la abrazaba tiernamente. Fue así que arrancaron con su entrañable charla, en la que recordaron algunos de los momentos más significativos que han vivido juntas, pero también haciendo un alto en aquellos que sin duda les cambió la vida.

"María no podía llorar, desde que perdió a su mamá, nunca pudo llorar, estaba atorada", comentó Talina después de haberle pedido a su nieta le contara sobre la peor cosa que hizo cuando era una adolescente, una etapa de la vida de María que según ambas confesaron, fue un tanto difícil. “Justo, como no podía llorar, como no podía sacar todo lo que estaba viviendo, lo sacaba de otras maneras muy feas, entonces en secundaria me volví super bully”, confesó la jovencita un tanto apenada, aprovechando la ocasión para ofrecer una disculpa a todos los que pudo haber ofendido en el pasado. "Pido perdón a todas las personas que llegué a lastimar en aquel momento, no se justifica, pero estaba pasando por algo muy oscuro…", agregó Levy, asegurando que debido a su actitud fue expulsada del colegio, algo que su abuela confirmó.

La primogénita de Mariana Levy recordó que debido a todo lo que sucedía en ese entonces en torno a su vida y a lo que no podía expresar a través de las lágrimas, tuvo algunas diferencias con su abuela, pues llegó a poner en duda las reglas que Talina intentaba ponerle. “No (eras estricta), pero con ciertas cosas que yo no imaginaba que tenías que ser estricta, lo eras”, comentó María. “O sea, con la puntualidad… yo le pedía favores así de: ‘¿Me puedo ir a una fiesta, con no sé que cuates…?’, y ella me decía: ‘Perfecto, tu ve y haz lo que tengas que hacer, ¡pero si quedas a una hora, llegas a esa hora!’. Y obviamente, yo de puberta insoportable, era así de: ‘ahora como me dijo que llegara a las 12, lo último que voy a hacer es llegar a las 12”, agregó María, aceptando que ahora que ha madurado valora todos los concejos con los que Talina la crío.

Una divertida anécdota

Durante su charla, María Levy y Talina Fernández recordaron el viaje que hicieron juntas en Egipto, luego de que María se lo pidiera a su abuela tras haber visto una película documental en la que se hablaba del Río Nilo. “Nos fuimos a Egipto, tomamos un barco por todo el Nilo hasta la presa de Asuán y me la querían comprar (a María) y me la querían pagar con camellos unos (hombre en bata), y María debió haber tenido como 12 años”, contó la actriz, a lo que María acotó: “No, tenía 10. Fue un trauma para mí. Fue muy fuerte, y que tu cotorrearas con ellos, en algún momento dudé: ‘¿sí me va a vender?’”, expresó entre risas. “No, para nada”, aseguró Talina.

