¡Felices 50! Alan Tacher celebra su cumpleaños más especial rodeado de su familia El presentador no ha parado por festejos y ha por supuesto ha probado más de un pastel

Para Alan Tacher y su familia, cada 28 de marzo es un día de celebración y fiesta. Y es que es en esta fecha cuando el carismático presentador de Despierta América celebra su cumpleaños, un evento que siempre suele festejar en compañía de su círculo más cercano y por todo la alto. Obviamente este año no podría ser diferente, pues además se trata de una ocasión muy especial, pues el conductor llega al quinto piso. Por su puesto, todo el clan Tacher se ha volcado en muestras de cariño para el festejado, empezando por su esposa, Cristy Bernal, quien le ha dedicado unas lindas palabras de felicitación.

VER GALERÍA

MÁS NOTICIAS COMO ÉSTA:

A través de su perfil de Instagram, Cristy compartió una serie de fotografías en las que mostró lo bien que la ha pasado Alan durante los festejos por su cumpleaños. Por lo que se puede apreciar en las postales que ha compartido la esposa del conductor, Alan lleva varios pasteles partidos, pues todo parece indicar que las celebraciones comenzaron desde unos días atrás. Al pie de las lindas imágenes, Cristy compartió un mensaje en el que expresó su admiración por el padre de sus hijos, así como su gran amor por él. “¿Quién ha sido el cumpleañero más festejado? ¿Quién será?... Mi guapo @alantacher. Pero eso no es de gratis, te lo has ganado porque eres un ser humano maravilloso, carismático y porque tienes un corazón con dos patotas que sabe amar de verdad. ¡Te adoro mi vida! Prometo el siguiente año sin pandemia festejarte como debe ser tus 50s de nuevo. Sí, otra vez pero de verdad”, compartió la guapa actriz.

Por otro lado, Alan compartió una linda postal de su festejo, en la que se le puede ver de lo más sonriente, en compañía de su esposa, sus hijos Alex, Nicole, Michelle y Liam, así como de sus papás, todos reunidos para celebrar esta fecha tan especial para el presentador. Junto a la imagen, Alan compartió un mensaje en el que reflexionó sobre la importancia de estar rodeado de los que más quieres, mostrando su gratitud por las muestras de cariño que ha recibido a lo largo del día. “El mejor regalo de 50 años... la familia. Apenas medio siglo y vamos por más. Gracias a todos por sus mensajes. Los amo a todos”, compartió el presentador de lo más emocionado y conmovido.

VER GALERÍA

En sus redes sociales, el presentador ha mostrado un poco de cómo ha pasado este día tan especial, en compañía de su familia, a quienes ha reunido en un restaurante de Miami donde han disfrutado de una deliciosa comida y de una tarde muy divertida. Posteriormente, ya en casa, Alan fue consentido por sus hijos, su esposa y sus padres, quienes le cantaron Las Mañanitas y lo agasajaron con un delicioso pastel. Previamente, Tacher tuvo la oportunidad de celebrar con algunos compañeros del matutino de Univision para el que trabaja y de probar más de un pastel de cumpleaños.

Un padre completamente entregado

Sin duda alguna, Alan Tacher es un hombre que se ha entregado por completo a su paternidad, por lo que la relación que tiene con sus cinco hijos: Hannah, Nicole y Alex, fruto de su relación con Silvana Lois; y Michelle y Liam, los pequeños que el presentador tuvo con Cristi Bernal, su actual esposa, es increíble y muy especial, algo que ha quedado por sentado en sus redes sociales, donde suele dar algunos vistazos de lo que sucede al interior de su vida familiar.

VER GALERÍA

De hecho, el presentador asume su faceta de padre con total responsabilidad y amor, algo de lo que en más de una ocasión ha hablado. "Me ha cambiado mucho el hecho de que ya existe una mayor responsabilidad, en el sentido de estar involucrado. Antes le dejabas más la responsabilidad a la mamá y no, ahora hay que despertarse los hombres, hay que estar pendientes, hay que saber cambiar pañales, darles de comer. Ya es una labor de pareja y eso me encanta, eso es lo que ha cambiado mucho", dijo el conductor en 2015, en entrevista con Mezcalent.