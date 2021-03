'Yo vivía una situación muy distinta a la tuya', Aislinn a José Eduardo sobre lo diferentes que fueron sus infancias

Sin duda alguna, los hermanos Derbez han logrado crear una linda conexión a lo largo de los años, a pesar de no haber crecido bajo el mismo techo y de las infancias tan diferentes que tuvieron. Un tema del que recientemente hablaron a corazón abierto José Eduardo y Aislinn Derbez durante el más reciente episodio del podcast de la actriz, La Magia del Caos, en donde con toda sinceridad hablaron de lo distintas que fueron sus vidas durante su niñez y de la forma en la que lograron crecer unidos a pesar de todas las circunstancias que existían en su entorno, motivadas principalmente por sus padres.

Con la sinceridad que siempre ha caracterizado a todos los miembros de este famoso clan, Aislinn fue directa y al grano y cuestionó a su hermano: “¿Cómo fue tu infancia de rey, de tener nanas, choferes, fiestas infantiles extravagantes? Madre famosa, reina de las telenovelas; padre cuando empezó a ser famoso… ¿No se te subió en algún momento?”, tomándose un momento para hablar un poco de la manera en la que ella vivió su propia infancia. “Yo vivía una situación muy distinta a la tuya. De hecho, a mi papá le iba bastante mal, a mi apenas si me compraban ropa nueva, siempre mi ropa estaba rota, tenía calcetines rotos, los zapatos rotos, mi mamá se enojaba con mi papá todo el tiempo, así de: ‘cómprale zapatos y ropa a la niña’, y mi papá siempre decía: ‘es que no tengo dinero’... Así que digas, mi infancia como que fue tan ostentosa, y tan nice como la tuya, no”, compartió entre risas Aislinn.

Luego de escuchar a su hermana, José Eduardo admitió que afortunadamente, no se puede quejar, pues su madre, la actriz Victoria Ruffo, siempre procuró darle todo a manos llenas. “Tuve una infancia muy padre, en el sentido de que tuve todo, se me consentía mucho, se me daba todo a manos llenas y creo que eso, de una u otra forma, o lo agradeces o termina perjudicándote, también. Puede ser un ejemplo lo de la comida, yo soy muy especial para la comida, pero siempre fue porque había siempre una persona que cocinaba en mi casa, que se hacía lo que yo quería”, comentó el joven actor, asegurando que nunca se le subió o llegó a sentirse superior por esa situación, algo en lo que su hermana coincidió.

José Eduardo explicó que, a pesar de que durante esos años su padre estuvo ausente, siempre supo que él estaba ahí para él, a pesar de que en ese momento él no entendía ni estaba enterado de lo que sucedía entre su papá y su mamá. “Fue una infancia muy buena, muy bonita. Obviamente crecí sin un papá, pero sabía que estaba ahí, sabía que existía, pero no sabía yo el por qué (no podía ver a Eugenio). Pero fue una infancia bonita, creo que yo lo veía muy normal el que mis papás salieran en la televisión, pues yo veía a mi papá en sus programas en la televisión, y en la noche veía a mi mamá llorando en una telenovela, para mi era demasiado normal y nunca lo vi diferente. Creo y no me puedo quejar, creo que fue una infancia bonita, rara y diferente”, admitió el también comediante.

Las diferencias los unieron

A pesar de que los tres hijos mayores de Eugenio Derbez tuvieron infancias muy distintas, lo cierto es que entre ellos nunca hubo distinciones y lograron crear un vínculo muy fuerte que hasta el día de hoy perdura. “A esa edad, cuando estábamos chiquitos, yo no me daba mucha cuenta de esas diferencias. Ahorita que lo veo ya más grande y veo las fotos digo, o sea sí había una gran diferencia entre tu vida de jet-settero, y la de Vadhir y la mía que era super low-budget, pero en esos momentos creo que ni cuenta nos dábamos, cuando eres niño ni siquiera te das cuenta”, dijo Aislinn, quien admitió que para ella era muy emocionante ir a las grandes fiestas que Victoria Ruffo organizaba para el entonces pequeño José Eduardo.

