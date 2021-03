Andrea Legarreta y sus dos hijas de viaje relámpago por Colombia, ¿qué hacen por allá?

Sin duda alguna, Andrea Legarreta ha construido una relación muy especial con sus dos hijas, Mia y Nina, quienes se han convertido en las cómplices de su mamá en todos los aspectos de su vida. Prueba de ello es el reciente viaje relámpago que ha hecho la presentadora a Colombia, específicamente a Bogotá, para cumplir un compromiso de trabajo que tenía pactado en aquel país. Sin embargo, no ha estado sola en esta travesía, pues sus retoños se han sumado a esta aventura y también se encuentran con ella en el país sudamericano, siguiendo de cerca los pasos de su mamá, tal y como lo ha hecho Andrea cuando acompaña a sus hijas al teatro o al set de filmación de alguno de sus proyectos televisivos de las pequeñas, mostrándose así su total apoyo.

VER GALERÍA

MÁS NOTICIAS COMO ÉSTA:

Fue a través de Instagram donde la presentadora del programa Hoy reveló que se encuentra en Bogotá cumpliendo con un compromiso laboral, sin entrar en detalles del proyecto que está desarrollando Colombia, pero eso sí documentando algunos de los momentos más interesantes del viaje de trabajo, que finalmente se convirtió en un viaje de chicas. “Aquí ‘casual’ tomando un cafecito en Bogotá… #VoyVengo Cuando trabajar es un placer, no es trabajo”, compartió la también actriz junto a una fotografía en la que se le puede ver muy guapa, posando en una de las calles más representativas de la capital colombiana.

En una publicación posterior, Andrea se dejó ver en compañía de Mia y Nina, posando en las calles de Bogotá, mientras disfrutan de un delicioso café, pues recordemos que Colombia tiene fama de tener uno de los cafés más ricos del mundo, por lo que la conductora y sus hijas no dejaron pasar la oportunidad de probar esta bebida antes de partir. Por lo que se puede leer en el pie de foto que compartió Legarreta, todo parece indicar que en realidad, el compromiso laboral es de las tres, razón por la que tuvieron que viajar juntas, eso sí, extremando todas las medidas de higiene y prevención, pues incluso posaron con las mascarillas puestas. “Café para tres… Chambeando y gozando…”, compartió Andrea debajo de la postal en la que aparece junto a sus dos hijas.

VER GALERÍA

Aunque se trató de un viaje de trabajo relámpago, Andrea y sus hijas no han perdido la oportunidad de conocer algunos lugares emblemáticos de esta ciudad, algo de lo que sus seguidores pudieron ser testigos en sus redes sociales, donde se dejaron ver posando en las calles de Bogotá y en otros rincones de interés y con mucho encanto, según lo que han publicado.

Los sabios consejos de Andrea para sus hijas

Sin duda alguna, Andrea Legarreta es una de las figuras de la televisión mexicana más respetadas. Y es que a lo largo de su trayectoria, la actriz y conductora ha demostrado ser una mujer muy talentosa y de gran corazón, por lo que se ha ganado un lugar en el corazón de miles de personas. Además, sus años dentro del mundo del espectáculo le han dejado un sinfín de experiencias y aprendizajes que hoy le sirven para poder guiar a sus hijas y aconsejarlas al respecto, y darles un panorama más realista de lo que es ser una figura pública. “Yo lo único que deseo para ellas es que sean felices, que entiendan que el éxito va más allá de ser famoso o no. El éxito es hacer lo que amas, disfrutarlo y estar también rodeado de gente que te ama de verdad”, compartió la conductora en un encuentro con los medios, en declaraciones retomadas en el canal de Youtube del reportero Eden Dorantes.

VER GALERÍA

Además, también reveló que les ha compartido una serie de recomendaciones para aprender a enfrentar las críticas y a un público al que no siempre le vas a gustar. “Va a haber muchas cosas afuera que quizás no sean lindas para ellas en sus vidas, pero que lo vean como aprendizaje, que lo vean crecimiento, que lo vean con empatía, y bueno, comprender que no a todos le vamos a gustar y que tampoco está mal eso, es de humanos”, finalizó.