'No sabemos los motivos...', Osvaldo Benavides tras confirmarse la cancelación de 'Monarca'

La tarde del pasado viernes 26 de marzo, Osvaldo Benavides y otros protagonistas de la serie Monarca causaron revuelo al despedirse de los personajes que interpretaron en la serie, dejando en claro que, pese a que no había una postura clara referente a una tercera temporada por parte de Netflix, compañía que la produce, daban por hecho la cancelación del proyecto. Ante la incertidumbre y confusión que habían causado los mensajes de actores como Irene Azuela y Juan Manuel Bernal, finalmente la compañía de streaming confirmó que no habrá una nueva temporada para Monarca, por lo que serie estaba cancelada. Tal y como lo hizo al despedirse del personaje de Andrés Carranza, Benavides nuevamente ha tomado sus redes para agradecer a todo el público por el apoyo que le dieron a la serie y por los mensajes de aliento que han enviado luego de que se diera a conocer la noticia que tiene a los fans de la serie muy tristes.

Fue a través de un video que publicó en su perfil de Instagram, donde el guapo actor se pronunció sobre la cancelación de la serie que producía Salma Hayek, tomándose la situación con la mejor actitud y sin entrar en detalles, pues dijo, hasta ahora desconoce las razones por la que se tomó esta decisión. “Finalmente ayer Netflix parece que se manifestó en una revista y confirmó que está cancelada la serie. No sabemos los motivos, pero los tendrán”, reveló el intérprete en su clip. “No le vamos a cuestionar nada a Netflix, que tiene un negocio tan claro y que lo hace tan bien. Tiene series maravillosas”, agregó el artista, dejando en claro que las cosas entre él y la empresa están en buenos términos.

Por otro lado, Osvaldo se mostró agradecido por la oportunidad de formar parte de un equipo lleno de talentos, destacando el profesionalismo de todos, desde el equipo de producción, los directores y a cada uno de los actores que hicieron posible esta increíble producción. “Yo estoy agradecido con Netflix, con Monarca, y también estoy muy agradecido con todos los que estuvimos ahí… y también a todos los actores, a mis hermanos queridos, a nuestra madre, a toda la camada de abajo, a todos los chamacos y todos los demás actores que fuimos parte de Monarca”, expresó con una sonrisa en el rostro.

El actor también se tomó el tiempo para mostrar su gratitud con todos los fans de Monarca, a quienes les atribuyó el éxito de la serie. “Agradecer por la gente, por ustedes por los que vieron la serie, porque conectaron y la respuesta que tuvo y el éxito que tuvo fue gracias a que conectaron con el trabajo que hicimos y por la respuesta, la efusividad, lo caliente y lo jocoso que ha sido el feedback de este proyecto, del cual me siento tan orgulloso”, expresó el artista, invitando a sus seguidores a imaginarse el deselace de esta historia que giró en torno a los hermanos Carranza. “Así pasa, este negocio es así. Nadie se tiene que sentir enojado, ni ofendido. Mas bien hay que aplaudir que nos gustó la serie y que se quedó en un gran momento y que cada quien puede imaginar puede imaginar su final…”, finalizó.

¿Qué fue lo que pasó?

La tarde de ayer, Osvaldo Benavides, Irene Azuela y Juan Manuel intercambiaron algunos mensajes, en los que dejaron en claro el cariño que existe entre ellos, así como la gratitud que sienten al formar parte de este proyecto. En uno de esos mensajes, Bernal pudo haber dado una pista de las las razones que motivaron la cancelación de la serie. “¡Estás en mi corazón carnalita! Los Carranza nos deja un gran sabor de boca. Orgullosos de lo que hicimos. Al público le digo que la decisión no está en nuestras manos. El que paga manda. Aquí y en china, ¿no?”, escribió. Monarca es una serie producida por Salma Hayek en sociedad con los hermanos Billy y Fernando Rovzar. Hace un año, Salma visitó nuestro país para presentar este proyecto del que se dijo muy satisfecha: “Lo que más me gusta es que nos haga sentir orgullosos de que está hecho en México y no sabes cómo me llena de felicidad”, comentó la productora a las cámaras de ¡HOLA! TV.

