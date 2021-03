Eugenio Derbez y Alessandra Rosaldo celebran 15 años de su primer flechazo

Sin duda alguna, Eugenio Derbez y Alessandra Rosaldo se han convertido en una de las parejas del mundo del espectáculo más queridas por el público. Y es que a lo largo de más de una década, su historia de amor ha inspirado a propios y extraños, no en vano son considerados como uno de los matrimonios más sólidos del medio. Fue precisamente hace 15 años, el 27 de marzo de 2006, cuando la pareja comenzó a escribir los primeros capítulos de esa linda historia, y para celebrarlo, ambos se han dedicado los mensajes más románticos, con los que han dejado más que claro que su amor es a prueba de todo y que cada día se fortalece más y más.

Desde las primeras horas de este sábado, Alessandra recurrió a su perfil de Instagram para gritar su amor a los cuatro vientos, agradecida por todos los años que ha compartido a su lado. “¡Hoy estamos cumpliendo 15 años juntos! Feliz Aniversario amor mío @ederbez, no puedo creer que hayan pasado ya 15 años desde aquel mágico e inolvidable día en el que nos enamoramos. Gracias por todos estos años de experiencias maravillosas, aventuras increíbles, profundo aprendizaje, sueños cumplidos e inmenso amor. Te amo con todo mi ser”, escribió la también cantante junto a un álbum de fotografías en las que se les puede ver de lo más enamorados, caminando por la orilla de la playa y admirando un atardecer, y en el que también ha adjuntado una de las primeras fotografías que se tomaron como pareja.

Por su lado, Eugenio hizo eco de esta fecha tan especial para su familia y en Instagram Stories, donde ha retomado la publicación de su esposa, precisamente una de sus primeras fotografías como pareja, y junto a ella escribió: “Hoy celebramos 15 años del primer flechazo”. Además, en su feed de Instagram también publicó las mismas fotografías de la playa que Alessandra previamente había compartido en su feed. “Feliz aniversario amor mío”, compartió de lo más emocionado.

A la celebración se han unido los fans de la pareja, quienes no han dejado de enviar sus felicitaciones y buenos deseos para los enamorados. Entre los cientos de likes y comentarios han destacado los de grandes compañeros y amigos de la pareja como Omar Chaparro, Consuelo Duval y Aislinn Derbez, quienes también han celebrado el sólido amor que han construido Alessandra y Eugenio a lo largo de todos estos años.

Así fue el primer flechazo

El amor entre Alessandra Rosaldo y Eugenio Derbez nació casi de forma instantánea. Así lo ha revelado la misma actriz, quien recuerda con mucho cariño la ocasión en la que Cupido la flechó, durante la grabación de un programa de comedia, al que fue invitada por el mismiso Derbez, sin imaginar que ahí nacerían las primeras chispas de su relación. “Eugenio fue el único completamente diferente a todos los hombres con los que yo me había relacionado. Y ya lo conocía, pero algo sucedió ese día cuando me invitó a participar en Vecinos y que él también estaba actuando por primera vez en Vecinos, pero ese día fue como de ‘hola’, algo muy extraño, totalmente mutuo…”, comentó durante una entrevista que concedió a Omar Chaparro, quien contó con la presencia de la intérprete en su programa televisivo titulado Tu-Night.

Fue así como a lo largo de la conversación, en un ambiente de confianza y entre amigos, Alessandra confesó más detalles de aquella época en que conoció a Eugenio, y de cómo tuvo que tomar una importante decisión para reorientar el camino que había tomado en el terreno sentimental. “De verdad fue casi amor a primera vista. Yo tenía novio, no iba mal. (Era) un chavo que se llamaba Eduardo no es del medio, no era conocido…”, reiteró a Omar Chaparro, quien a manera de broma le preguntó si le había roto el corazón al galán en cuestión. “No era mi intención, pero creo que sí (le rompí el corazón) …”, dijo entre risas la integrante de Sentidos Opuestos al recordar ese instante de su vida. “Yo terminé mi relación con la pareja, a él le tomó un poco más de tiempo terminar su relación, tenía una relación también, ¿les ha pasado?”, dijo.