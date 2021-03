Tras una larga travesía, 'La Choco' se reencuentra con los hombres de su vida en Madrid

A pesar de que Jimena Pérez La Choco y su esposo, Rafa Sarmiento, llevan más de un año residiendo en Madrid, la distancia no ha sido impedimento para la conductora de televisión, quien de manera recurrente viaja a la Ciudad de México. Por tal motivo, y tras recuperarse de Covid-19, hizo maletas para volar a la capital mexicana, en donde permaneció por casi una semana, no solo participando en la conducción de Ventaneando, sino también preparando algunos proyectos profesionales de los que poco sabemos, pero que sin duda la tienen muy entusiasmada. Eso sí, durante los días que estuvo lejos de casa, los hombres de su vida, -su marido y sus hijos, Iñaki e Iker-, no dejaron de extrañarla, pues además tuvieron que esperar un poco más de lo que estaba contemplado para reunirse con ella, debido a algunos contratiempos que hicieron más larga la travesía de la presentadora en su regreso a España.

Tan transparente como siempre, Jimena compartió con sus fanáticos los detalles de su vuelta a la Madre Patria, desde su llegada al aeropuerto de la Ciudad de México, hasta su aterrizaje en Madrid, no sin antes confesar que debido a la cancelación del vuelo que la llevaría de regreso, su salida se prolongó aún más. Eso sí, en el instante en que todo logró resolverse, y a punto de subir al avión, manifestó su alegría, enteramente motivada y muy ansiosa por reunirse con los suyos. “Finalmente, después de 3 congeladas y descongeladas de tamales, tacos sudados y tlacoyos, cambio de aerolínea, corro abrazar a mis hombres. Hasta pronto, mi México”, dijo La Choco en una de sus historias en Instagram, refiriéndose a los productos mexicanos y comida que llevaba en la maleta.

Lo cierto es que a lo largo de su viaje por México, Jimena siempre se comunicó con Rafa, quien la mantuvo al tanto de todo lo que ocurría con los niños. De hecho, la guapa presentadora mostró un mensaje que le hizo llegar su esposo, quien le reiteró lo mucho que él y su familia la extrañaban. “Te amo tanto. Te necesitamos mucho. Tus hombres…”, escribió el conductor en sus primeras líneas, para luego contarle a la madre de sus hijos una anécdota relacionada con el profesor de Iñaki, quien pudo percatarse de su ausencia luego de que el pequeño lo hiciera evidente. “Me dijo Michel que esta semana se dio cuenta que no estabas en casa, porque Iñaki pide a papá todo el tiempo, y no a mamá. Mi niño, nos necesita tanto”, agregó Sarmiento, mensaje al que La Choco respondió con un: “Ya falta menos @rafasarmiento”.

Finalmente, y luego de varias horas de travesía, Jimena pudo volver a Madrid, feliz de retomar su rutina por aquella ciudad de la que se ha enamorado enteramente. Sin embargo, no hay nada que la haga sentir más feliz que el hecho de reencontrase con su familia, como lo ha mostrado durante las últimas horas, en las que publicó una fotografía en la que aparecen Iker e Iñaki dándose un abrazo, postal que la ha conmovido tanto, y que decidió presumir con todos sus seguidores. “Mis chicos”, escribió la conductora, que además consintió a los suyos con una dotación de golosinas mexicanas, como lo mostró en otra de sus historias. “La hora de la deliciosa desempacada”, se puede leer.

Retomando su vida tras superar el Covid-19

En días pasados, Jimena Pérez y Rafa Sarmiento dieron a conocer que habían dado positivo a Covid-19, una etapa a la que hicieron frente en familia y sin tener, por fortuna, alguna complicación. Eso sí, tomaron las medidas de precaución pertinentes ante la presencia de algunos síntomas, tal cual lo reveló la conductora en una entrevista concedida a Ventaneando. “Afortunadamente lo hemos llevado relativamente normal, con pocos síntomas, dolor de garganta, picor en la garganta como si nos fuera a dar tos… unos dolorcitos de cabeza, yo sí perdí el gusto y el olfato, que ya estoy recuperando afortunadamente”, contó en aquel momento, explicando así que por esa razón había pospuesto su viaje a México, mismo que ha realizado tras superar la enfermedad.

