Yordi Rosado habla por primera vez de su nueva novia y revela si ya convive con sus hijos

Pleno en lo profesional, Yordi Rosado disfruta también de un gran momento en su vida personal. Y es que, tras poco más de un año y medio de haber dado a conocer su separación definitiva de Rebeca Rodríguez, ha podido dejar atrás la soltería dándose otra oportunidad en el amor. En diciembre pasado, el locutor compartió que estaba iniciando una nueva relación sentimental, y poco después tomó sus redes sociales para presentar oficialmente a la guapa mujer que se ha ganado su corazón: Janet Domínguez. Ahora, el también conductor se ha animado a hablar por primera vez de este noviazgo y ha revelado además si su pareja ya convive con sus hijos.

VER GALERÍA

MÁS NOTICIAS COMO ÉSTA:

El 2020 fue sin duda un año de cambios y muchos desafíos, pero en el caso de Yordi, fue además lapso muy significativo en temas del corazón, pues fue a finales de éste que la vida lo sorprendió con una nueva ilusión en el amor. Las cosas parecen estar marchando viento en popa entre el locutor y su novia y para prueba es que Janet ya ha podido convivir con los hijos de él, y aunque por ahora el trato ha sido a distancia, el también escritor está entusiasmado por el hecho de que más adelante puedan conocerse aún mejor. “Sí conviven, pero todavía no se conocen presencialmente, pero ya sea por teléfono o así…”, comentó en entrevista para el programa Hoy. “Pronto nos conoceremos todos”, aseguró.

VER GALERÍA

El también escritor es un padre cariñoso y dedicado para sus tres hijos: Elías, Santiago y Regina, fruto de su matrimonio con Rebeca Rodríguez. Sin embargo, aunque disfruta mucho esta faceta de su vida, tiene claro que no buscará un cuarto hijo con su nueva pareja, ello debido a una decisión que tomó hace tiempo. “Ya me hice la vasectomía”, dijo entre risas al ser cuestionado sobre la posibilidad de convertirse nuevamente en papá ahora que está en una nueva relación amorosa. “Hace ya un chorro, hace como cuatro años”, detalló sobre cuándo se practicó dicho procedimiento. “Entonces no, ya con los hijos que tengo pues ya cerramos la fábrica”, aseguró.

El conductor de La última y nos vamos conoce muy bien las responsabilidades que implica la paternidad y en su caso ha tratado de cuidar cada detalle para procurar que sus hijos tengan un buen futuro. De hecho, contó que ha querido dejar todo en orden con respecto a sus bienes materiales y sus beneficiarios. “Desde hace mucho tiempo, siempre lo he tenido (un testamento) y actualizado muy bien entonces sí, como que en eso he sido muy cuidadoso, por si Dios no lo quiera, algún día falto, pues que no les deje problemas (a sus hijos)”, comentó. Y es que, para Yordi, no hay nada más preciado que sus hijos, y basta con ver las publicaciones que de vez en cuando les dedica para comprobarlo. "Gracias hijos por darme la alegría más grande que he tenido, y gracias a mi padre por haberme hecho el hombre y el padre que soy hoy", escribía el año pasado al compartir una foto junto a sus tres hijos.

VER GALERÍA

Cuando decidió no ocultar más su amor

Cabe señalar que en un inicio, ante el interés del público y de los medios, Yordi se manifestó a favor de su privacidad, sin embargo, el tiempo lo convenció de finalmente gritar su amor a los cuatro vientos. “En mi caso, estoy empezando una nueva relación, claro que siempre uno muy ilusionado con una gran persona, un ser humano fantástico, lindísimo que no es público, y pues por lo mismo uno no quiere estar abriendo la intimidad de tu pareja”, aseguró en diciembre entrevista para Hoy, en la que además se encargó de desmentir las versiones de que estuviera pensando en casarse den nuevo. “No hay ningún anillo y mucho menos me pienso casar, en realidad creo que más bien uno va paso a paso”, comentó.

Aunque Janet mantiene privadas sus redes sociales, ha sido a través de las de Yordi que se han podido ver algunos momentos de los dos como pareja. “Feliz de empezar esta nueva aventura contigo, amor. Contigo las palabras sobran”, escribió el conductor en su Instagram días después de confirmar su relación, al compartir su primera foto juntos. A esa publicación le han seguido varias más, algunas de ellas incluso han mostrado la buena relación que ambos tienen con los amigos del otro.

VER GALERÍA