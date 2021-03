Anahí reflexiona sobre las duras críticas que recibió en el pasado: ‘Las cosas han cambiado mucho’

Madre de dos hermosos hijos y dueña de una carrera exitosa, Anahí disfruta de cada uno de sus logros, atesorando los buenos momentos que ha vivido y también las experiencias que le han dejado valiosos aprendizajes. Y es que, a lo largo de su vida, no todo ha sido color de rosa para la cantante, sobre todo en su desarrollo en el medio artístico, pues ha enfrentado duras críticas, algunas de ellas por su cuerpo y por un problema de salud que enfrentó hace tiempo. Sin embargo, la también actriz se ha valido de su fortaleza y del apoyo de los suyos para superar aquellos duros episodios y hoy no puede más que reflexionar al respecto y celebrar el hecho de que las cosas hayan cambiado para bien, para que situaciones como las que ella vivió sean cada vez menos.

Anahí compartió en su Twitter un video, publicado originalmente en la cuenta de un club de fans, en el que se hace una recopilación de fragmentos de viejos programas televisivos en los que algunos conductores bromean sobre físico de la cantante y sobre el trastorno que padeció hace tiempo, ello intercalado con extractos de una entrevista con el motivador Daniel Habif, en la que ella cuenta de cómo la afectaron las críticas y comentarios hirientes en algunos medios. La cantante no se refirió específicamente a ninguna de las declaraciones retomadas en el video, pero sí destacó el hecho de que las cosas sean distintas hoy en día. “Ay… Bueno, lo que me pone feliz es que en estos tiempos las cosas han cambiado mucho”, escribió en su tuit. “Y eso es porque cada vez más las mujeres nos cuidamos y unimos. Ya no es tan fácil que pase algo así”, agregó.

Tras la publicación de la cantante, sus seguidores le enviaron mensajes de apoyo, reconociendo su fortaleza y el valor que tuvo para salir adelante. Entre los mensajes que recibió destacó el de su propia hermana, Marichelo Puente. “¡Anoche me dormí con mucho coraje e impotencia de verte ahí sentada escuchando tanta maldad y pensando donde estaban los adultos responsables para parar eso!”, escribió la hermana mayor de Anahí en el primero de varios tuits. “Hoy hablo contigo y me doy cuenta del tremendo ser humano que todo eso formó. Una mujer fuerte, valiente y con el corazón más maravilloso que he conocido en mi vida”, continuó en su mensaje, en el que etiquetó la estrella de Rebelde. “¡Tu corazón no sabe de rencor, el solo sabe dar amor! Hoy, siguiendo tu ejemplo quiero desearles a todos las personas que en algún momento te lastimaron, que si la vida los pone en la misma situación que esa niña que tengan el valor para levantar la cara, sonreír y seguir adelante ¡como ella lo hacía!”, continuó en su sentido mensaje. “Dicen que tienes estrella y ¿sabes qué? Sí ¡y enorme! Tan grande que nada pude apagarla. Qué orgullo ser tu hermana y aprender de ti cada día. ¡Te amo mi valiente!”, finalizó.

El comentario de un productor que quedó grabado en su memoria

En septiembre del año pasado, la cantante se abrió por completo con Daniel Habif para hablar de aquellas críticas que recibió cuando era más joven y relató que los comentarios que recibió en el medio artístico tuvieron un papel en la problemática de salud que enfrentó. “Cuando yo estaba muy chiquita, adolescente, como a los 13 o 14 años, esto sí no lo he contado, pero una vez en Televisa, un productor, que claro que no te voy a decir quién es… él iba a ser el productor de A mil por hora, -que después fue Pedro Damián, que siempre fue mi ángel de la guarda, lo amo y lo adoro-, entonces el productor que iba a ser antes esa novela, llega conmigo como a los 13 años y me dice: ‘Oye Anahí, tú quieres ser la protagonista de esta novela, pero la protagonista tiene que estar flaquita, no puede ser gordita”, recordó.

Esas palabras permearon profundamente en la entonces joven actriz, tal como ella misma lo reconoció. “No es que yo fuera gordita, tenía 13 años, era una niña. Y yo, ya se imaginarán lo que pasó ahí, obviamente pues eres una niña, estás vulnerable, estás en una edad difícil, estás en un medio en cual no sabes ni por dónde va a venir de pronto, entonces me viene un problema”, contó, refiriéndose a la anorexia nerviosa que enfrentó. “Y sí te puedo decir que una de las cosas que más detonaron esto pues claro que fue ese comentario, tan es así que me sigo acordando”, confesó Anahí. “Hoy a mis 37 me acuerdo de ese comentario, pues claro que me afectó mucho y empecé con un tema de anorexia nerviosa, la cual ya todos saben que lo tuve. Gracias a Dios y también creo que a mi firmeza en la vida en este querer salir adelante, salí adelante”, expresó.

