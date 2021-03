Por qué la historia de la nueva de cinta de Lady Gaga supera la ficción

Las imágenes de Lady Gaga en la grabación de su primera película desde que ganó el Oscar con A Star is Born han inundado los bancos de fotografía. Con llamativos looks de los años 80s, se ha visto a la interprete dar vida a un nuevo personaje. Y si el regreso a las pantallas de la galardonada actriz ha llamado la atención, la verdadera estrella detrás de House of Gucci es la historia llena de intrigas y glamour que hay detrás de ella. La cinta está basada en la historia de Maurizio Gucci -sí, heredero del imperio de moda- y Patrizia Reggiani, quien fuera su esposa. Pero no, ésta no es una película romántica, pues en 1995, Maurizio fue asesinado en su camino a su oficina en Milán, desencadenando una profunda investigación policíaca, en la que dos años después se descubriría que la autora intelectual del crimen fue nada más y nada menos que Patrizia.

La historia entre Maurizio y Patrizia comenzó como suele suceder en las películas, él era el nieto de Guccio Gucci, fundador del imperio de moda, mientras ella tenía raíces más humildes -su madre había sido una mesera que se casó con un hombre rico, del que Patrizia tomó el apellido-. Ella contaría en algún momento: “Se enamoró locamente de mí. Era emocionante y diferente”. Y vaya que Patrizia era excéntrica, rápidamente la pareja se volvería el centro de la glamurosa sociedad italiana, y tendrían dos hijas, antes de separarse en 1984 y divorciarse oficialmente 1991 -a pesar de lo que Patrizia continuaba refiriéndose a Maurizio como su marido-.

El día que todo cambió

Eran las 8 de la mañana del 27 de marzo, cuando Maurizio Gucci dejó su departamento para caminar a su oficina, que se encontraba en Vía Palestro # 20, cuando se dio el ataque, recibiría 3 balazos por la espalda y un tiro de gracia que le quitarían la vida. En ese momento comenzaron a correr las dudas, ¿acaso se trataba de una venganza por alguna deuda del excéntrico millonario del imperio? La investigación comenzaría, pero tomaría dos años en encontrar una resolución, la cual dejaría a Italia sorprendida. Con la mirada del país de la bota puesto sobre este caso, el que Patrizia Reggiani, exesposa de Maurizio y madre de sus dos hijas, fuera quien pagó a un trabajador de pizzería por el asesinato, sería toda una sorpresa.

Pero, si se piensa que ahí pararían los titulares, es porque no se conocía a Patrizia. En un juicio que mantuvo al país en vilo, Patrizia se aseguraba inocente, pero todas las pruebas apuntaban a que planeó y financió el crimen, contando con diversos cómplices a los que pagó fuertes cantidades para llevarlos a cabo, ganándose el apodo de La Viuda Negra. En el documental Lady Gucci: The Story of Patrizia Reggiani, la mujer dijo: “Estaba furiosa con Maurizio. Iba preguntándole a todo mundo, hasta en la tienda: ‘¿Hay alguien que tenga el valor de matar a mi marido?’”.

¿El móvil del crimen? Maurizio se fue a vivir con su amante tras su divorcio y estaba planeando volverse a casar con Paola Franchi, esto sumado al descontento de Reggiani por la pensión alimenticia que se le dio de inicio y el peligro en el que supuestamente estaba la herencia de sus hijas si Gucci tenía una nueva familia, la llevaron a tomar la decisión. Después de confesar que nunca pesó que la atraparían, Patrizia sería condenada primero a 28 años de prisión, y luego a 26. En algún momento se le ofreció colocarla en una prisión de menor seguridad en la que tendría que trabajar, famosamente respondió: “Nunca he trabajado en mi vida y definitivamente no voy a comenzar ahora”.

Ésta no sería la única frase de Patrizia que llegaría a los titulares, cuando salió de prisión y consiguió su primer trabajo en un programa de adaptación social en el 2014, un paparazzi le preguntó por qué contrató a alguien en vez de matar a Maurizio personalmente, la excéntrica mujer respondió: “Mi vista no es muy buena, no quería fallar”.

Curiosamente, a pesar de que Maurizio murió a su costa, Patrizia sigue recibiendo la pensión de 900,000 libras esterlinas que la casa Gucci le debe dar anualmente, e incluso, la Corte le permitió cobrar las que se le debían en los años que estuvo en prisión. Esto para honrar el acuerdo al que llegó con Maurizio en 1993.

La molestia con Lady Gaga

Patrizia parece tener para todos, recientemente, ante la agencia Ansa se quejó de que Lady Gaga la interpretara: “Estoy molesta por el hecho de que Lady Gaga me esté personificando en el nuevo film de Ridley Scott sin ni siquiera tener la cortesía o el sentido común de venir y conocerme. No tiene nada que ver con el dinero, porque no tomaré un solo centavo del film. Es sobre sentido común y respeto. Creo que cualquier buen actor debería primero conocer a la persona que van a personificar. Pienso que no está bien que no me hayan contactado. Y digo esto con toda la simpatía y apreciación que tengo por ella”.

¿Qué tal? ¿Verás la cinta que podría estrenarse este otoño?

