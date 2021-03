Lidia Ávila en el que hubiera sido el cumpleaños número 12 de su hija Sophia: ‘Te llevo en mi mente y en mi corazón’

En su vida, Lidia Ávila atesora maravillosas experiencias y bellos recuerdos familiares, sin embargo, en su memoria habitan también memorias tristes y dolorosas: una de ellas tiene que ver con la partida de Sophia, su hija mayor. La cantante ha abierto su corazón para hablar de esta sensible partida que la marcó de muchas maneras, pero también ha reconocido que el haber tenido a su nena consigo, aunque sea un breve tiempo le trajo grandes alegrías e invaluables lecciones. Ahora, que ha llegado el día en el que la pequeña hubiera cumplido 12 años, la intérprete ha compartido un enternecedor video de ella, acompañado de unas conmovedoras palabras.

La integrante de OV7 tomó su cuenta de Instagram para conmemorar el nacimiento de su hija mayor -fruto de su primer matrimonio- y compartir unas imágenes desconocidas de la pequeña. “Hoy quiero compartir algo muy mío, creo que a nadie se lo había enseñado, un video de mi hermosa Sophia, hoy cumpliría 12 años”, escribió Lidia junto al video, en el que se ve a la bebé recostada sobre la cama, regalando algunas tiernas sonrisas a la cámara. “Parece que fue ayer cuando la grabé sonriendo y haciendo sonidos”, continuó en su publicación. “Hoy no lloro mi niña, hoy tengo una sonrisa en el rostro porque así te recuerdo, porque hoy te llevo en mi mente y en mi corazón, estoy segura de que nos volveremos a encontrar para cantar y abrazarnos por toda la eternidad”, agregó en su sentido mensaje. “Feliz cumpleaños mi niña, el cielo está de fiesta. ¡Ta amo! Mamá”, finalizó

Estas palabras conmovieron mucho a sus seguidores, entre ellos algunos famosos, quienes no tardaron en reaccionar al post enviándole cariñosas palabras. “Ella siempre está contigo, y cuida de todos cada segundo desde el cielo”, comentó Érika Zaba, su amiga y compañera de OV7. “Dios la bendiga a ella y a sus hermanos siempre. Una brillante estrella en el cielo”, escribió por su parte Francisco Oliveros, marido de La Güera, como le apodan de cariño a la cantante. “Esa sonrisota hermosa, está en tu voz cada vez que cantas, Chinolia. Feliz cumple Sophie”, expresó Oscar Schwebel, otro integrante de la agrupación musical. “Besos al cielo”, comentó Jimena Pérez La Choco. También reaccionaron otras celebs como Inés Gómez Mont, Alessandra Rosaldo, Odalys Ramírez y Daniela Magún.

Las lecciones que le dejó Sophia

Hace un par de semanas Lidia abrió su corazón en una charla con Mara Patricia Castañeda y habló de las lecciones de vida que su hija le dejó. “Ella tenía un problema del intestino y eso lo trabajé en mi terapia, y lo primero que me vino así es: ¿Qué hace el intestino? Absorbe lo que necesita y lo que le sirve y lo que no lo desecha. Entonces yo sé que Sophie vino a enseñarme eso; fue la prueba más grande de amor de Dios, porque a lo mejor me había mandado varias señales y yo estaba dispersa y no las veía”, comentó en la entrevista. “Esta (prueba) fue el mensaje más claro de decir: ‘Mami, aquí estoy, tienes que soltar lo que no te sirve, lo que no te hace bien y absorbe lo que sí’”, contó.

Lidia aseguró que la presencia de su hija fue un detonante de amor que la ayudó a crecer de una manera significativa. “Eso hoy lo tengo claro, eso me enseñó Sophia y definitivamente me enseñó a conocer el verdadero amor incondicional, el amor que le tuve yo a Sophia no tiene palabras”, continuó la cantante, antes de contar cómo sus sentimientos hacia su nena se vieron reflejados en los cuidados que ella le dedicó cada momento. “Yo aprendí de enfermería, no había para mí lunes, viernes, miércoles, domingo. Yo estaba en el hospital, al principio eran tres horas en la mañana, tres horas en la tarde… el tiempo que yo podía estar ahí, ahí estuve con ella, fue un amor incondicional, no me acuerdo de esos seis meses mas que de ella, mi hospital y de mi casa, era mi única rutina”, recordó.

