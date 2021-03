Las chicas Bryant se hacen nuevos tatuajes en honor a Kobe y Gianna

Tras poco más de un año de la lamentable partida de Kobe Bryant y su hija Gianna, el mundo conserva el recuerdo de esta inseparable mancuerna padre e hija, pero sobre todo su familia, la tiene presente en su día a día. Vanessa, viuda de la leyenda de la NBA, ha podido volver a sonreír gracias al cariño y apoyo incondicional de los suyos, y aunque sigue inmersa en batallas legales, eso no ha sido impedimento para que disfrute el tiempo con sus hijas. Tal como lo ha hecho en otras ocasiones, la estadounidense quiso usar su piel como lienzo para inmortalizar un tributo muy especial a su hija Gigi, pero esta vez estuvo acompañada de Natalia, su hija mayor, quien ha hecho lo propio y ha rendido un homenaje a su famoso papá.

VER GALERÍA

MÁS NOTICIAS COMO ÉSTA:

Ayer, Vanessa tomó su cuenta de Instagram para compartir una serie de videos y fotos de la larga sesión que ella y su primogénita tuvieron con el tatuador Nikko Hurtado, a quien le encomendaron la tarea de plasmar en su piel los nuevos tributos a sus fallecidos seres queridos. Uno de los primeros clips mostró a la viuda de Kobe muy tranquila mientras el tattoo artista hacia su trabajo con un tema de Beyoncé escuchándose de fondo. “(Todos mis tatuajes son de una sola aguja para mantener las líneas limpias) ... De broma se lo denomina ‘estilo vato’ en este video, ya que todavía estoy usando este proceso más antiguo”, explicó la estadounidense en otra publicación, luego de comentar que el tatuador se burlaba de ella por elegir este tipo de trabajo. “Se le conoce como aguja única. Primer tatuaje de la noche listo… 8 horas para decidir la fuente… El tatuaje tardó cinco minutos”, agregó Vanessa.

VER GALERÍA

Finalmente, Vanessa mostró el resultado final de este trabajo: “Mambacita”, el sobrenombre de su hija Gianna, escrito con una fina letra cursiva y adornado con un pequeño corazón en la letra i y una mariposa al final. La joven, que tenía 13 años al momento de su partida, era una talentosa jugadora de basquetbol al igual que su papá, a quien se le conocía como Black Mamba, razón por la que se le atribuyó un apodo inspirado en el de Kobe. Las reacciones no se hicieron esperar, pues de inmediato sus seguidores alabaron tanto el arte corporal como el significativo detalle que representa. “Muy honrado, gracias por todo. ¡Eres la mejor!”, comentó Nikko, quien ha reconocido la profunda admiración que tenía por el basquetbolista, incluso ha plasmado el rostro de la estrella en algunos de sus trabajos.

Una vez terminado el tatuaje de Vanessa, tocó el turno a su hija Natalia, quien hace poco acaparó los titulares debido a su fichaje con una conocida agencia de modelos. La orgullosa mamá también compartió un vistazo de esta sesión, en la que la joven se mostró muy alegre y relajada mientras el tatuador trabajaba en la parte interna de su dedo. En su publicación, la esposa de Kobe indicó que era tattoo número cuatro, aunque no explicó si se refería a los de su hija o los que llevaban en total hasta ese momento. Sin embargo, sí reveló la palabra que la joven decidió inmortalizar en su piel: “Muse”. Se trata de una referencia al documental sobre su padre lanzado en 2015, Kobe Bryant’s Muse, el cual exploró lo que había detrás del éxito del basquetbolista, incluyendo entrevistas a sus amigos, colegas, mentores, familia, y por supuesto, a su esposa. Natalia se hizo un segundo tatuaje en la muñeca, y aunque el video sólo dejó verlo de manera rápida, dio la impresión de que se trataba de algo parecido a un árbol.

VER GALERÍA

'Papá estaría tan orgulloso', Vanessa Bryant a su hija Natalia tras su debut como modelo

Los diseños dedicados a Kobe y Gigi

Esta no es la primera vez que Vanessa recurre a la tinta para hacer un homenaje su familia, pues en octubre del año pasado se hizo un significativo inspirado en ella. La esposa de Bryant compartió entonces en su Instagram una fotografía del diseño que decidió hacerse en el pie derecho, en el cual incluyó los nombres de cada uno de los integrantes de su bella familia, empezando por el de Kobe, luego el suyo, y a continuación el de sus cuatros hijas: Natalia, Gianna, Bianka y Capri, todos escritos en una tipografía en manuscrita y entrelazados unos con otros en señal de la unión entre ellos. “Mi familia… Juntos por siempre”, escribió en su publicación. Meses antes, en junio, Vanessa se hizo dos tattoos en memoria de su esposo Kobe y su hija Gianna. “Quería que me quedara para siempre el dulce mensaje de mi amor, Kobe”, explicó la viuda de Bryant en un video que compartió entonces. “Agradezco a Nikko Hurtado que viniera y me ayudara a marcarme para siempre el dulce mensaje de mi pequeña Gigi también”, comentó en otro post. Aunque mostró el tatuaje a la cámara, no se alcanzó a distinguir claramente, sin embargo, se sabe que es una frase de la pequeña Gigi escrita de su puño y letra. “Tan feliz que puedo ver la letra de mi Gigi todos los días”, escribió comentó.

VER GALERÍA