Kylie Jenner hace frente a la polémica y se defiende

Después de que hace unos días Kylie Jenner echara mano de la popularidad con la que cuenta en redes sociales para solicitar ayuda a sus seguidores para apoyar a un excolaborador que sufrió un accidente automovilístico, por el cual deberá someterse a una costosa operación, el nombre de la influencer se volvió tendencia debido a la ola de críticas que se generaron luego de que se le acusara de solicitar donaciones para contribuir con los gastos médicos: “Que Dios te cuide y te proteja @Makeupbysamuel. Todos tomen un momento para rezar por Sam, quien tuvo un accidente el fin de semana pasado”, escribió con el link de la Go Fund Me que la familia del estilista creó para cubrir los gastos del hospital. La polémica se generó porque algunos internautas consideraron que era la obligación de Kylie pagar el total de la cuenta y no los 5 mil dólares con los que contribuyó.

VER GALERÍA

MÁS NOTAS RELACIONADAS

Después de ser blanco de varios ataques por esta acción, hace unas horas, Kylie sintió la necesidad de aclarar la situación ya que, comenzó a circular mucha información falsa sobre esta situación, como que Sam trabajaba actualmente con ella y era su amigo. A través de una historia en Instagram, la empresaria dio detalles de lo sucedido y dejó claro que en ningún momento intentó aprovecharse de sus seguidores: “Siento que es importante para mí aclarar esta falsa narrativa de que le he pedido a mis fanáticos dinero y no estoy pagando las facturas médicas de mi maquillador”, escribió en la primera parte de su mensaje donde, de entrada, desmintió que su colaboración monetaria fue poca, como se dijo en las redes.

VER GALERÍA

Kylie continuó desmintiendo de Samuel colaborara con ella actualmente, de hecho, se sabe que sólo trabajó con él un par de ocasiones en 2015; sin embargo, tienen un amigo en común que la puso al tanto de la situación: “Sam no es mi maquillador y desafortunadamente ya no tenemos una relación personal, pero trabajé con él hace unos años y es el más dulce. Vi a mi actual maquillador y amigo, Ariel publicar sobre el accidente de Sam y el amor de su familia y llamé a Ariel de inmediato para ver lo que le sucedió a Sam”, explicó. Kylie continuó ahora haciendo referencia a su donación: “Después de conocer con más detalle sobre el accidente, me sentí obligada a visitar su Go Fund Me, que se fijó en 10 mil dólares. Ya habían recaudado 6 mil dólares, así que puse 5 mil para alcanzar su objetivo original”.

La menor de los seis hijos de Kris Jenner detalló que su acción de compartir la página de donaciones era para abrir la posibilidad de que la familia del maquillista recaudara un poco más para la cuenta del hospital: “Pensé en publicar mis historias para ganar más conciencia si alguien también se sentía obligado a compartir o donar. No sé cómo todo esto se volvió tan retorcido”. A pesar de la gran polémica que este gesto generó, Kylie dio a conocer que por fortuna la situación económica está cubierta y el panorama médico de Samuel está en franca mejoría: “Su familia se ha comunicado, a través de Ariel, y está muy agradecida por todas las donaciones, oraciones y amor hacia Sam”, finalizó.

VER GALERÍA

La confusión

Las críticas en redes sociales se generaron porque corrió la versión de que el maquillista sería sometido a una operación de urgencia con un costo de 60 mil dólares, situación que provocó que otros usuarios consideraran que la aportación de Jenner había sido muy menor en comparación con el poder adquisitivo que tiene. Aunque el problema de salud del maquillista tomó relevancia por el gesto de Kylie, se sabe que por fortuna ya fue operado, así lo dio a conocer su amiga que informó en redes sobre el accidente: “La cirugía salió bien, ahora estamos esperando a que Samuel despierte”, escribió en Twitter Amelia Hamlin, amiga del maquillista quien también informó que el accidente le dejó a Sam 8 lesiones en el cerebro.