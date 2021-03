El caso de Toño Mauri podría llegar a la pantalla en un documental

Han pasado ya algunas semanas desde que Toño Mauri fue dado de alta del hospital, luego de una dura batalla en contra del Covid-19 que se prolongó por más de ocho meses -cuatro de ellos en estado de coma-, y por la que incluso tuvo que someterse a un doble trasplante de pulmón, luego de los severos daños que le dejó la enfermedad. Afortunadamente, el actor de 56 años ya se encuentra en casa y recuperándose satisfactoriamente en compañía de su familia. El caso del actor ha sido considerado como un verdadero milagro de la medicina por los mismos doctores que estuvieron a cargo de todo el proceso del artista, mismo que sus hijos se encargaron de documentar en videos y audios, todo con la finalidad de algún día compartir con otras personas la experiencia del actor y su familia, y generar consciencia en torno a esta enfermedad que tiene al mundo contra las cuerdas.

VER GALERÍA

MÁS NOTICIAS COMO ÉSTA:

Así lo reveló Antonio Mauri, hijo del también cantante, quien recientemente expresó que tiene en mente hacer un documental con todo el material gráfico que ha ido almacenando desde que su padre fue diagnosticado con Covid-19, hasta sus días en recuperación en casa. “No tenemos todavía nada en concreto, pero sabemos bien qué nos pasó a cada quien, y sólo es cuestión de preproducirlo. Estaremos muy emocionados cuando eso venga. Todavía seguimos en la etapa de estar con mi papá, de compartir lo que pasamos, lo que pasó él. De una u otra manera, es como circular las ideas de un guion”, expresó el joven en entrevista con TVyNovelas sobre los planes de llevar a la pantalla la experiencia su padre.

Anteriormente, Antonio Mauri ya había expresado su intención de plasmar el caso de su papá en un guion y poder presentarlo en una serie. Sin embargo, finalmente ha decidido que será en formato de documental, para así aprovechar el material gráfico que ha ido registrando a lo largo de este tiempo. “Tenemos mucho material de cuando él se despertaba en el hospital. También empezamos a documentar su rehabilitación para algún día poder juntarlo. Aquí estamos y podemos contar la historia, y creemos que este género es la mejor opción. También queremos meterle historia actuada, y ya veremos cómo conectamos estas ideas”, comentó.

VER GALERÍA

Sobre la experiencia que tuvieron como familia sobre esta experiencia y la forma en la que los ha cambiado como individuos, dijo: “Nos cambiaron mucho las prioridades. Gracias a eso, cada integrante de la familia tuvimos un acercamiento muy fuerte a Dios; en lo personal, me hizo cambiar todo en mi vida: metas, ambiciones… pero sobre todo me dejó con una lección muy padre: nadie nos garantiza que tenemos un mañana, o ni siquiera ‘al ratito’”, finalizó.

Una segunda oportunidad para Toño

Al hacer un recuento de todo lo que vivió a consecuencia de su diagnóstico y al verse rodeado del amor de su familia, como tanto lo anhelo durante sus días en el hospital, Toño Mauri no puede más que agradecer por la nueva oportunidad que la vida le ha regalado y con aquellos que hicieron posible que él esté aquí contando su inspiradora historia de primera mano. “Cuando me despidieron del hospital, ese momento no lo voy a olvidar, nunca. Esta tarjeta es la firma de todos (los doctores) que me cuidaron, yo los veía como ángeles”, expresó el histrión conmovido durante una charla que sostuvo con el programa Despierta América en febrero pasado, justo unos días después de salir del hospital. “Cuando abracé a mis hijos, primero pensé: ‘lo logré, lo logramos juntos’. Abrazarlos es lo que yo anhelaba, era mi esperanza”, dijo emocionado y al borde del llanto.

VER GALERÍA