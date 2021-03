'Qué manera de cambiar mi vida', Galilea Montijo a su hijo Mateo en su cumpleaños 9

Para Galilea Montijo y Fernando Reina, cada 23 de marzo es un día de celebraciones. Y es que es en esta fecha cuando la pareja celebra el cumpleaños de su hijo Mateo, quien sin duda alguna, se ha convertido en el centro de sus vidas, por lo que no dudan en hacerlo participe de todos los aspectos de su vida. Como era de esperarse, desde las primeras horas de este martes, la presentadora se ha manifestado a través de sus redes sociales, donde además de dedicarle unas lindas palabras a su pequeño, también ha enternecido a todos sus seguidores con el lindo video que ha compartido.

Llena de emoción, Galilea dedicó una publicación en su perfil de Instagram al cumpleañero, mostrándose de lo más nostálgica al recordar los primeros años de vida de su único hijo y un poco incrédula ante lo rápido que pasa el tiempo. “Cómo olvidar tus primeros pasos. Qué manera de cambiar mi vida. ¡Qué manera de Amarte! Feliz Cumpleaños, mi amor del bueno”, escribió la hermosa tapatía junto a un tierno video del pasado, en el que precisamente se puede ver el momento en el que el pequeño Mateo comienza a caminar y da sus primeros pasitos.

Por si eso fuera poco, Galilea Montijo aprovechó un segmento del programa Hoy para enviarle unas palabras de amor a su pequeño y compartir con su público la felicidad que la embarga en esta fecha tan especial. “Gracias por acordarse, mi chiquillo que espero que esté en clase. Ya nueve años, en qué momento. Subí este video y literal fueron sus primeros pasitos. Agradecida con Dios, con la vida de que me permita ver a mi hijo crecer, ya son nueve años. Te amo con mi vida mi amor del bueno, qué decimos la mamá de los hijos, es el milagro de la vida”, señaló.

Por su lado, Fernando Reina compartió una linda postal de su hijo en Instagram, en la que se puede ver al festejado disfrutando de una divertida tarde en el mar, uno de los lugares favoritos de la familia. Junto a la imagen, el empresario compartió unas dulces palabras para su pequeño, aprovechando el momento para agradecerle a su amada Galilea por haberle dado la oportunidad de experimentar la paternidad al lado de Mateo. “Se han ido como un suspiro estos 9 años; gracias amor @galileamontijo por darle vida a un ser tan amoroso y de buen corazón ¡Feliz cumpleaños mi Mateo!”, escribió conmovido el político.

Como era de esperarse, los fans de la presentadora se han unido a esta celebración, entre ellos algunos de sus amigos famosos y compañeros del programa Hoy. De inmediato, varios famosos se sumaron al hilo de comentarios y se unieron a las felicitaciones. Tal y como lo hizo Andrea Legarreta, quien debajo de la publicación de su amiga escribió: “Felicidades precioso. Que Dios te bendiga siempre”. Por otro lado, Inés Gómez Mont, comadre y mejor amiga de Galilea también expresó su cariño por Mateo: “Wow, feliz cumple a mi niño bello. Lo amo”; mientras que Paul Stanley destacó: “Mateito tan cool, se le quiere a ese morrito. Feliz cumple”.

¿Un hermanito para Mateo?

Si bien, Galilea Montijo se ha caracterizado por se una madre muy entregada y apasionada por su labor, en más de una ocasión ha dejado en claro que no piensa embarazarse otra vez y que Mateo será su único hijo. Sin embargo, en las últimas semanas había surgido el rumor de que la presentadora podría estar esperando a su segundo hijo, algo que no dudó en desmentir de inmediato, tomándose la situación con muy buen humor. “Díganme cuánto tengo (de embarazo), porque no sabía. Imagínate, sería la primera en gritarlo a los cuatro vientos. Ya no puedo, ya les había dicho, yo creo que esas noticias tarde o temprano salen, porque se va a notar, pero no, me encantaría y sería la primera en decirles, pero para nada”, comentó la presentadora de 47 años en declaraciones retomadas en el canal de Youtube del reportero Eden Dorantes.