África Zavala alista su regreso a las telenovelas tras convertirse en mamá: 'Va a ser difícil'

En agosto del año pasado, África Zavala debutó en la maternidad de la mano de León Peraza, un feliz acontecimiento que ¡HOLA! dio a conocer en el primer momento. Desde la llegada de su amado Leoncito, la pareja se dedicó a él de tiempo completo, creando recuerdos de esta bella etapa. Tal como ocurrió durante su embarazo, la actriz había permanecido en estricto confinamiento, extremando precauciones por el bienestar de su hijo. Ahora, poco después de celebrar los primeros siete meses de vida del pequeño, la intérprete está lista para regresar a las telenovelas, sin embargo ha admitido que no será nada fácil esta transición.

Recientemente, África fue aborda por la prensa a su llegada a las instalaciones de Televisa y como era de esperarse, no faltaron las preguntas sobres sus nuevos proyectos profesionales. De muy buena gana y sin quitarse el cubreboca ni un instante, la actriz confirmó que está lista para regresar a los sets de grabación, sin embargo, señaló que por el momento no puede revelar más detalles de su próxima telenovela. “Ya luego les contaré, no les puedo decir nada, ya después les cuento todo, tenemos sorpresas…”, dijo ante los medios presentes, en declaraciones retomadas por el periodista Edén Dorantes. “(Estoy) muy contenta de poder regresar a trabajar”, comentó.

Este nuevo proyecto, del cual se dice correrá a cargo de Lucero Suárez, será sin duda uno de los más importantes para África por una razón muy especial, y es que serpa el primero después de su debut como mamá. Cuestionada al respecto, la actriz admitió estar muy emocionada por retomar su carrera, aunque admitió que no será sencillo estar alejada de su hijo Leoncito durante las grabaciones. “Estoy feliz, enamorada de mi bebé, eso va a ser difícil ahora que empiece a trabajar, pero muy contenta”, comentó. No obstante, comentó que tiene previsto llevar a su bebito con ella a las grabaciones, algo que ya suelen hacer algunas actrices con hijos pequeños.

Al verla tan plena en su papel como mamá, seguramente muchos de sus fans se han preguntado si esta guapa actriz tiene entre sus planes darle pronto un hermanito a su nene, y ciertamente es una posibilidad que ella no descarta, aunque tiene claro que no sucederá en un futuro cercano. “Sí pero en este momento no, ya veremos después”, comentó. Y es que, tal como ella misma lo compartió incluso durante su dulce espera, ser madre en medio de la situación que se vive en todo el mundo ha hecho las cosas aún más difíciles. “Ha sido complicado tener un bebé en la pandemia, no ha sido nada fácil, nos tocó a todas, entonces ya veremos más adelante que el mundo esté mejor”, expresó sobre la idea de escribirle nuevamente a la cigüeña.

Los cambios por los que ha atravesado tras convertirse en mamá

Dueña de una belleza única, África ha dejado ver en sus redes sociales que ya ha recuperado su espectacular figura tras el nacimiento de su hijo, sin embargo, al ser cuestionada por los medios al respecto, reconoció que no ha sido sencillo lograrlo. “Echándole muchas ganas, no ha sido nada fácil… Nada fácil”, admitió. Otro de los aspectos que ha tenido que aprender sobrellevar ha sido en el ámbito emocional, sin embargo gracias al apoyo de su pareja y al amor de su bebé ha podido superarlo. “Sí pega un poquito, sí me dio, debo aceptarlo”, dijo cuando le preguntaron si había atravesado por la depresión post parto. “Te pones a llorar por todo… Tus hormonas te vuelven loca, yo soy una persona muy centrada, pero tengo que aceptar que esta vez estaba yo muy sensible”, reconoció. “Pero pues mi marido me ayudó muchísimo, mi bebé, y salimos adelante… Teniéndome paciencia y entendiendo los dos que es un proceso natural que hay que saber que es parte dé”, agregó.

