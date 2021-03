Juanpa Zurita y Macarena Achaga confirman su romance desde la cima del Pico de Orizaba

En las últimas semanas, los nombres de Juanpa Zurita y Macarena Achaga han acaparado titulares. Y es que después de haberse confirmado que ambos compartirán créditos en la segunda temporada de Luis Miguel, La Serie, donde interpretan a Alejandro Basteri y Michelle Salas, hermano e hija del cantante, los rumores sobre un posible romance entre ellos comenzaron a surgir. Sin embargo, ninguno de los dos actores se había manifestado al respecto y de hecho nunca se les había visto juntos, ni en redes sociales ni de forma pública. Hasta el pasado fin de semana, cuando la pareja finalmente confirmó su romance, luego de compartir unas lindas postales del ascenso que hicieron juntos al Pico de Orizaba, la montaña más alta de México, dejando en claro el gran cariño que existe entre ellos.

Fue a través de sus respectivos perfiles de Instagram donde ambos artistas se han dejado ver de lo más enamorados, compartiendo de una de las aventuras más gratificantes que han tenido en la vida, según han confesado los actores en los mensajes con los que han acompañado las increíbles postales que han compartido. “Este año me prometí empujar mi mente y cuerpo más que nunca. Durante la cuarentena dejé de tomar muchas cosas por hecho, entre ellas la libertad. Realmente nunca sabemos cuánto tiempo tenemos y tampoco bajo qué condiciones. Subir la montaña más alta de México llevaba un rato en mi cabeza y siempre encontraba una excusa para no hacerlo o posponerlo. Llegar a la cima de esta montaña es un recordatorio de vivir, de sacarle jugo al tiempo que tenemos aquí. De entender que si quieres se puede”, compartió el también influencer al pie del álbum de fotos, agradeciendo a Macarena por acompañarlo en esta aventura. “Gracias @macabeso por ser la mejor compañera en esta aventura”, compartió.

Por su lado, Macarena compartió un emotivo mensaje en el que habló de lo gratificante que fue esta experiencia. “Esto es sin duda, lo más difícil que he hecho en mi vida. No es sólo la fuerza física de subir la montaña más alta de (México)… Es también entender que tenemos el poder de ser quienes decidamos ser, que tu felicidad si se mide en carcajadas por minuto, que una montaña (un obstáculo, un miedo, una duda, un secreto, un dolor) se puede subir si estás bien acompañada, bien guiada, si tienes en la mente la única opción posible todo el tiempo: Lograrlo”, compartió conmovida. “Lo curioso de este viaje de risas, de aprendizaje, de llanto y saltos, de altos y bajos y de todas las emociones juntas, es que se parece bastante a la vida misma y hacer cumbre (así le dicen entre guías a llegar a la cima) se siente como lo más cerca de Dios (universo, cielo, energía, ser superior o cómo cada uno lo nombre) que he estado”, compartió.

Aunque ambos actores fueron muy discretos en sus palabras a la hora de referirse uno a otro, en las imágenes que compartieron se dejaron ver de lo más cariñosos y muy emocionados por haber conquistado la cima del Pico de Orizaba, fundiéndose en un efusivo abrazo que quedó inmortalizado en una hermosa postal con la que finalmente confirmaron que se encuentran juntos. "Lo lograste nena", se puede leer en una de las imágenes que el actor compartió en Instagram Stories, en donde se puede ver a la actriz tomada de la mano de Juanpa, visiblemente emocionada al verse parada justo en la cima de la montaña.

Así fue su ascenso a la montaña más alta de México

A través de sus respectivos perfiles de Instagram, Macarena y Juanpa compartieron algunos detalles de su ascenso al Pico de Orizaba, registrando el paso a paso de su travesía. En sus publicaciones, los actores detallaron que su camino a la cima comenzó a las 23:00 horas, luego de haber hecho un ritual muy emotivo en el que le pidieron permiso a la montaña para poder subirla. Zurita y Achaga explicaron que el ascenso tiene que ser a esa hora, para llegar justo al momento del amanecer y disfrutar de las increíbles vistas naturales que el lugar ofrece. En total, el ascenso les tomó alrededor de 14 horas de mucho esfuerzo y determinación.

