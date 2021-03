¿Adiós tatuajes? El cambiazo de José Ron

Si por algo es conocido José Ron, además de su gran talento y su galanura, es por ser uno de los actores más comprometidos y profesionales del medio. Siempre está dispuesto a todo con tal de cumplir al pie de la letra las indicaciones para sus personajes o de los guiones de las telenovelas en las que ha trabajado, por lo que no le importa sacrificar algunas cosas con tal de hacer lo mejor posible su trabajo. Tal y como lo demostró recientemente el actor, quien a través de su perfil de Instagram compartió un video en el que se puede observar como el equipo de caracterización de la telenovela La Desalmada, de la cual será protagonista, cubre todos los tatuajes que tiene el actor en el cuerpo con maquillaje en un tono parecido al de su piel, el cual esparcen por todo su torso y brazos con ayuda de un aerógrafo. “Día 2 La Desalmada. ¿Cuántos tattoos me taparán?”, escribió Ron como pie para su video, dejando en claro que las grabaciones de esta esperada telenovela han comenzado. No es la primera vez que el artista de 39 años tiene que cubrirse todos sus tatuajes con tal de cumplirá al 100 con los requerimientos de un guion. Para su personaje en la reciente versión de Rubí, también tuvo que cubrirse los tatuajes, lo mismo que para el papel que desempeñó en la telenovela Simplemente María, en 2015. Da play al video y mira cómo el actor se despide de sus tatuajes.

Loading the player...