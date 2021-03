¡Felices 6 años de amor! Así celebró Paulina Peña su aniversario de noviazgo con Fernando Tena

Hace seis años, Paulina Peña y Fernando Tena comenzaron a escribir una historia de amor de la que han sido testigos todos sus seres queridos. Fue en marzo de 2015, cuando Cupido flechó a los jóvenes, quienes están tan enamorados como el primer día. Como cada año, la hija del expresidente, Enrique Peña Nieto, utilizó su cuenta de Instagram para dedicarle un cariñoso mensaje a su novio, acompañó esta felicitación de una romántica foto, captada en blanco y negro, durante uno de sus viajes a la playa. Aunque la joven influencer es muy discreta con los detalles de su vida privada que comparte en Instagram, cuando se trata de expresarle su amor a Fernando, no tiene problema a la hora de gritarle al mundo su amor.

VER GALERÍA

MÁS NOTAS RELACIONADAS

Con motivo de su sexto aniversario de novios, Paulina tomó su perfil en esta red social para dedicarle una tierna felicitación: “6 años sumando alegrías, aventura y muchas experiencias y cada vez queriéndote más. Gracia por tanto Fernando Tena”, con estas líneas, la joven resumió las anécdotas y aprendizajes que han sorteado todo este tiempo como pareja. El mensaje de Paulina provocó la reacción de más de 11 mil, de sus más de 182 mil seguidores en Instagram, donde su hermana Nicole Peña y la novia de su papá, la modelo Tania Ruiz reaccionaron con varios emojis de corazón con los que celebraron la relación de Paulina y Fernando.

VER GALERÍA

Fue en 2016, con motivo de su primer aniversario de novios que Paulina Peña decidió compartir con el mundo el nombre y apellido del dueño de su corazón. En aquel momento, la hija de Peña Nieto, posteó la primera foto al lado de Fernando: “¡Feliz primer año para nosotros! Te amo”. A partir de aquel momento, la presencia del joven en las redes sociales de la ella aumentó y, a través de fotos, videos y cariñosos mensajes, Paulina ha documentado su relación, tal como lo hizo en septiembre pasado, cuando posteó una imagen de su novio que acompañó del mensaje: “Y encontré alguien que me sacudió el alma; agarré su mano, me abracé de sus besos, me empapé en su tiempo y quiero quedarme ahí, aunque sea un ratito, de esos ratitos que duran toda la vida”.

¿Tienen planes de boda?

Aunque la relación de Paulina y Fernando es muy formal, siguen disfrutando de la etapa del noviazgo y aunque sí hablado de una vida juntos, se están tomando el tiempo de conocerse antes de llegar al altar, así lo confesó ella hace un tiempo a sus seguidores de Instagram en una dinámica de preguntas y respuestas donde, no sólo habló de la posibilidad de una boda, sino también, de cuántos hijos quisiera tener: “Claro que quiero casarme, es algo que me da muchísima ilusión, comentó. Y bueno, yo quiero cuatro (hijos), pero Fer dice que con tres son suficientes”, comentó sincera la mayor de los hermanos Peña Pretelini.

VER GALERÍA

Durante estos seis años, Paulina y Fernando han demostrado que su amor es a prueba de todo pues, debido a las inquietudes profesionales de la joven, tras concluir sus estudios universitarios, decidió mudarse una temporada a Estados Unidos donde tomó clases de fotografía y de francés. En una de sus tantas conversaciones con sus seguidores, Paulina reveló cómo estaba están manejando la relación a distancia: “Una de las claves de mi relación es nuestra comunicación y nuestra amistad. Jamás hemos dejado de hablar, nos extrañamos a diario”, reveló en enero del año pasado. Tras un periodo separados, la pareja se encuentra nuevamente junta y disfrutando de su amor.