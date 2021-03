Ya sabemos de qué tratará la segunda temporada de 'Luis Miguel, La Serie' Netflix por fin ha liberado el primer tráiler de la bioserie inspirada en la vida del cantante, y la trama pinta para no perderse ni un capítulo

Luego de tres años de espera y de varios retrasos debido a la pandemia, Netflix estrenará la segunda temporada de la serie inspirada en la vida de Luis Miguel el próximo 18 de abril, algo que los fans del artista pedían a gritos desde el lanzamiento de la primera temporada. Como era de esperarse, poco a poco se han ido soltando algunos avances de lo que será la trama y mostrando un poco de la caracterización de Diego Boneta, el encargado de dar vida al ‘Sol de México’, dejando a todos con ganas de más. Sin embargo, este lunes 22 de marzo se ha estrenado el tráiler oficial de la segunda temporada y por lo que se puede ver, la historia girara en torno a los años más prolíficos de la carrera de Luis Miguel, retratando los complicados momentos que sucedían al interior de su vida personal a la par de su éxito.

De acuerdo con Netflix, la segunda temporada de Luis Miguel, La Serie revivirá algunos de los momentos más icónicos del intérprete de La Incondicional arriba de los escenarios y hará un recorrido por todos aquellos logros que conquistó a lo largo de su trayectoria. Sin embargo, también se centrará en aquellos obscuros capítulos de su vida que ensombrecieron por momentos su meteórica carrera, “desde traiciones, secretos, reencuentros, retos y penas”, sin dejar de lado la música de Luis Miguel.

Por lo que se puede apreciar en este primer avance, se han integrado nuevos personajes a la serie, siendo uno de los que más ha llamado la atención el que interpretará la actriz Macarena Achaga, quien dará vida a Michelle Salas, hija que el icónico artista tuvo con Stephanie Salas. De hecho, en el corto podemos ver a la actriz de origen argentino entrada en personaje y caracterizada como la famosa influencer lucía en los años en los que se dio su reencuentro con el artista, luego de varios años alejados por diferentes circunstancias, algo que ha sido retratado en este primer tráiler, por lo que todos los fans de la serie se han quedado con ganas de saber más.

Según ha detallado Netflix, la segunda temporada seguirá el mismo esquema de entregas que tuvo su predecesora, pues contará con ocho capítulos, que se irán estrenando de forma semanal. Es decir, que todos los domingos en punto de las 19:00 horas estará disponible un nuevo episodio de esta producción, un formato que sin duda no ha sido del agrado de quienes disfrutan de los maratones de series, pero que ha servido como una excelente estrategia para mantener al público cautivo durante mucho más tiempo.

La pandemia, el reto a vencer

La situación de emergencia que atraviesa todo el mundo debido a la pandemia por el coronavirus ha afectado a un sinfín de sectores de la economía, entre ellas las del entretenimiento. Y es que debido a las restricciones sociales que se impusieron debido a esta situación, muchos espectáculos y producciones tuvieron que ser suspendidos, entre ellos las grabaciones de la segunda temporada Luis Miguel, La Serie, cuyo estreno estaba programado inicialmente para el otoño del año pasado. De hecho, se supo que, a causa del contexto actual el guion de la bioserie de Luis Miguel tuvo que ser modificado y adaptado para poder reanudar los rodajes cuanto antes.

Natalia Beristáin, quien junto a Humberto Hinojosa ha dirigido los capítulos de Luis Miguel, La Serie, reveló que los guiones originales de la segunda temporada tuvieron que ser ajustados con la finalidad de que el rodaje fuera lo más seguro para todos. “Pintaba bien, lo que leí me emocionaba, pero sé que están haciendo trabajo de reescritura profundo para atacar la pandemia y poder regresar a filmar lo antes posible, aunque por supuesto sin sacrificar la historia”, explicó la cineasta en entrevista con el diario Reforma, sin revelar más detalles sobre las modificaciones que sufrió la trama producida por Netflix. “Hay que modificar los guiones, no hay manera de regresar a trabajar pronto si no se empiezan a tomar en consideración protocolos de salubridad y eso impacta lo que se pone en la página”, admitió Natalia.