Aislinn Derbez se sincera: ‘Todo lo que ha pasado desde mi separación, la pandemia, la maternidad… Me ha abierto a una nueva faceta de mí’

El último año le ha traído a Aislinn Derbez grandes lecciones de vida, las cuales ella recibido de la mejor manera. La guapa actriz celebró hace poco su cumpleaños, una ocasión que estuvo marcada por las felicitaciones más tiernas, los mensajes más emotivos y la celebración más inolvidable. Desde Tulum, el sitio paradisíaco que albergó su festejo, la estrella de La Casa de las Flores ha contado en ¡HOLA! TV que una parte importante de su celebración ha sido el lanzamiento de la nueva temporada de su podcast La Magia del Caos, un espacio íntimo en el que ha podido abririse con sus seguidores y compartir sus aprendizajes. "Estoy muy emocionada porque la segunda temporada viene con invitados y temas completamente diferentes entre sí, desde lo más terrenal y duro, hasta lo más elevado y espiritual...", dijo la intérprete en entrevista para La Hora ¡HOLA!. A su vez, Aislinn se ha sincerado por completo respecto a las experiencias más significativas que ha vivido recientemente y cómo ellas han repercutido en lo que ella es ahora. "Creo que todo lo que ha pasado desde mi separación, la pandemia, la maternidad, o sea, el poder sacar este podcast nuevo y darme cuenta que puedo crear mi propio trabajo y hablar de las cosas que me apasionan, ser más transparente, ser más yo misma, como que sí me ha abierto a una nueva faceta de mí, a quitarme todas las máscaras y mostrarme tal y como soy", comentó la actriz. Y es que, tal como lo ha mencionado, ha sido a través de su podcast que, de la mano de amigos y especialistas, ha podido mostrar su lado más humano, e incluso el más vulnerable. "Me daba un poco de miedo, pero después sí me dio mucha fuerza, entonces sí me siento como mas libre de poder hacer lo que me gusta", aseguró. Haz click abajo para enterarte de todo lo que dijo.

Loading the player...