Eduardo Santamarina revela que antes de Mayrín tuvo planes de casarse: ‘Ella hizo su vida, yo estoy haciendo la mía'

A la par de su éxito como galán de telenovelas, Eduardo Santamarina ha vivido un cúmulo de experiencias que le han dejado grandes aprendizajes, incluso algunas bastante desafiantes. En el plano amoroso, el actor ha tenido varias relaciones significativas, hasta llegar a su actual y feliz matrimonio con Mayrín Villanueva, con quien hace poco celebró su aniversario de bodas número 12. Lo que no todos saben es que, antes de su matrimonio con la madre de su hija, llegó a considerar casarse con otra guapa actriz con quien tuvo un noviazgo de varios años.

Emocionado por el estreno de Buscando a Frida, su nueva serie, Eduardo se abrió sobre algunos episodios por los que ha a travesado en su vida personal mientras en la pantalla disfrutaba de las mieles del éxito. “Hay que sacar fuerza de tu pasado, soy imperfecto, por supuesto que he cometido muchos errores de los cuales he aprendido mucho”, dijo en una entrevista para el programa Suelta la Sopa. Al hablar de sus amores del pasado, recordó su relación con Susana González, la cual estuvo inmersa en la polémica, ello debido a que inició mientras él seguía casado con Itatí Cantoral, madre de sus gemelos Roberto y José Eduardo. “Con Susana estuve tres años, no fue un noviazgo de telenovela nada más”, recordó en una entrevista para el programa Suelta la Sopa. “Y sí, por supuesto que cuando estábamos (juntos) se llegó a pensar, ambos, en querernos casar, por supuesto que sí, pero bueno, no se dio, entonces si no se dio no pasa nada. Ella hizo su vida, yo estoy haciendo la mía”, agregó.

En la charla, el actor aseguró que se ha inclinado por mantener una buena relación con sus exparejas, pero aclaró que eso no significa que mantenga un fuerte lazo de amistad con ellas. “A todas mis ex que me las topo, me da gusto verlas, las saludo, me saludan. Y les preguntó: '¿Cómo está tu familia, tus hermanos?’”, comentó Santamarina y reveló la razón por la que ha mantenido esta actitud: “Porque fueron relaciones largas en donde uno se involucró también con la familia”, explicó. “Pero te mentiría al decir que sigo siendo amigo de mis ex. Eso sí no, para nada, se cierra la cortina y tan, se acabó”, aseguró.

El encuentro entre Itatí y Susana que derivó en una amistad

En enero del año pasado, Itatí se sinceró sobre el difícil momento que vivió en su matrimonio con Eduardo, en el que hubo una tercera persona involucrada, y sin tapujos, mencionó el nombre de Susana. Pero lejos de lo que podría pensarse, la estrella de La Mexicana y El Güero contó que tras un encuentro entre ambas, pudieron entablar una amistad. “Fíjate que me encontré a la Susana González en un gimnasio, hace muchos años, ellos acababan de terminar y se fue corriendo; yo creo que pensó, con la fama que tengo, así de súper agresiva, igual y dijo: ‘qué tal que me cachetea’, no sé”, contó en el programa El Minuto Que Cambió Mi Destino. “Después la alcancé y le dije: ‘hola’. Total, se puso a lado mío, en una corredora… yo jamás me hubiera imaginado ese evento, y ella me empieza a contar su versión de las cosas y la empiezo a notar súper triste; empieza a llorar y es justamente cuando tiene a su primer bebé. En ese momento, nos hicimos amigas”, reveló.

Itatí reflexionó sobre lo que vivió en ese entonces y de forma muy sincera dijo que su ruptura con Eduardo Santamarina no fue culpa de nadie, pues dijo, se trató de un error. “Y no, no es por la culpa de nadie y no es por la culpa de las mujeres. También me di cuenta de que ella se equivocó y le costó mucho trabajo reponerse… Es una buena mujer que se equivocó y le fue mal”, señaló.

