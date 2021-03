Dua Lipa come tacos al pastor y causa furor con su visita a la Ciudad de México La artista británica se encuentra de visita en el país, donde ha grabado un comercial

Luego de haber triunfado en la pasada entrega de los Grammy -con su música y con sus looks-, Dua Lipa sigue conquistando corazones, ahora en la Ciudad de México, donde se encuentra desde hace unos días, según ha dejado ver en sus redes sociales. La cantante ha hecho saber a sus fans que se encuentra en el país grabando una campaña para la firma Yves Saint Laurent, de la que es imagen. Por supuesto, la hermosa británica se ha dado tiempo para disfrutar de la gastronomía típica de la capital mexicana y como era de esperarse, ha desatado el furor de todo sus fans, quienes siguiendo de cerca sus movimientos en redes sociales no han tardado en dar con la ubicación de la intérprete de Levitating, quien no ha dudado en salir a saludarlos.

VER GALERÍA

MÁS NOTICIAS COMO ÉSTA:

Los rumores de que Dua Lipa se encontraba en la Ciudad de México comenzaron a circular en redes sociales la mañana del pasado sábado 20 de marzo, luego de que la misma artista compartiera unas fotografías en su perfil de Instagram, en donde se le puede ver posando en diferentes lugares de una casona de techos altos y de enormes escalinatas. “Muy feliz de estar de vuelta en el set para la nueva campaña de 'Libre', con mi equipo de YSL Beauty", escribió la artista junto a las postales que de inmediato encendieron las alarmas entre sus fans de México, quienes de inmediato reconocieron que el lugar en el que se encontraba se trataba del Proyecto Público Prim y el Salón ACME, que se encuentran en la Colonia Juárez de la CDMX, por lo que una vez confirmada su presencia en la ciudad, algunos de sus fans no dudaron en acercarse al lugar en el que se encontraba la artista grabando su comercial.

Para fortuna de sus fans, Dua Lipa salió por la entrada principal del recinto cultural y se tomó el tiempo para saludar a sus seguidores que se encontraban a la salida esperándola. Vestida con un conjunto de jeans y sudadera blanca, y usando un cubrebocas azul, la cantante subió a su camioneta, luego de que una de sus fans intentara romper el cerco de seguridad que se había instalado para resguardar a la intérprete, con la intención de abrazarla. De acuerdo con lo que han contado los seguidores de Dua en redes sociales, donde incluso han compartido algunas imágenes de la cantante dejando el edificio ubicado en el Centro Histórico de la ciudad, tuvieron que esperar cerca de nueve horas para verla pasar, aunque sea por unos segundos.

VER GALERÍA

Por otro lado, la ganadora del Grammy también se tomó un tiempo para disfrutar algunos de los platillos típicos de México, específicamente de la capital del país, como lo son los tacos al pastor. Algo que presumió de lo más emocionada en su perfil de Instagram donde publicó algunas fotografías de los deliciosos tacos que degustó -con todo y salsa-, así como otros vistazos de su estancia den la Ciudad de México. “Esta es mi lenta transición para convertirme en un blog de comida”, compartió la estrella pop junto a las imágenes que han causado revuelo entre sus fans.

Su otra visita a México

Esta no es la primera vez que Dua Lipa visita nuestro país, pues el pasado mes de enero fue vista disfrutando de los primeros rayos del sol del 2021 en compañía de sus amigas y de su novio Anwar Hadid, con quien lleva aproximadamente ocho meses de relación, en uno de los destinos más paradisiacos y exclusivos de México: Tulum. En aquella ocasión, la cantante fue captada disfrutando de un refrescante baño en las aguas turquesas de este destino y de lo más enamorada al lado de su novio.

VER GALERÍA