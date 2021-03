El 'Canelo' Álvarez plasma sus huellas en el Teatro Chino de Hollywood

Saúl ‘Canelo’ Álvarez continúa acaparando titulares gracias a sus grandes logros. Si hace unas semanas lo veíamos triunfar arriba del ring al vencer al turco Avni Yildirim, ahora el tapatío ha hecho una pausa en su preparación para su próxima pelea en contra Billy Joe Saunders para plasmar sus huellas en el histórico Teatro Chino de Los Ángeles, California, un privilegio que contadas estrellas de la televisión, la música, el cine y el deporte pueden presumir, y que la tarde de este sábado 20 de marzo se ha hecho realidad para el boxeador mexicano.

Vestido en un monocromático look en negro, compuesto por un traje, combinado a la perfección de una playera de cuello alto, el ‘Canelo’ subió al estrado para plasmar las huellas de sus manos y las suelas de sus zapatos, mostrándose muy emocionado por este gran logro y orgulloso por entrar al exclusivo grupo de celebridades que han recibido este reconocimiento. "Hay veces que no se encuentran palabras para esto, siempre de niño soñé en ser campeón mundial, nunca imaginas la magnitud de lo que vas a llegar a ser”, dijo el pugilista de lo más emocionado y conmovido.

Como era de esperarse y como siempre lo hace, el ‘Canelo’ se mostró muy orgulloso de representar a México en un momento como éste, aprovechando la ocasión para agradecer a su familia, a sus fans y al productor cinematográfico Eli Samaha por el apoyo que ha recibido a lo largo de su carrera, el cual ha sido clave para todo lo que ha logrado a lo largo de su trayectoria. “Soñé con lo mejor pero nunca imaginé tanto. Gracias Eli Samaha por hacer esto posible, a mi equipo, a mi familia y mis aficionados que siempre me apoyan", dijo el pelirrojo durante la ceremonia "Esto es un orgullo para mí, es un orgullo ser mexicano, que esté aquí poniendo sus huellas poniendo en el Teatro Chino, es algo increíble", finalizó.

Luego de su emotivo discurso, el boxeador se dispuso a plasmar sus huellas en un bloque de concreto que previamente se había preparado para la ocasión, siguiendo los pasos de algunos deportistas que ha recibido este reconocimiento, como lo hizo el fallecido Kobe Bryant en 2011, la última de las celebridades del deporte que había plasmado sus huellas antes del ´Canelo’ Álvarez, por lo que sin duda, el logro del boxeador ha sido doblemente celerado.

El gran corazón del ‘Canelo’

Además de ser un excelente deportista y de todos los logros que ha conquistado gracias a su talento, Saúl ‘Canelo’ Álvarez también es un hombre de un gran corazón, consciente y empático de la realidad de otras personas, por lo que siempre trata de ayudar a todos sin pensarlo. Tal fue el caso reciente de una pequeñita, quien le pidió su apoyo para firmar unos guantes de box y así ella poder rifarlos y pagar una cirugía y unas terapias para volver a caminar. “Hola Saúl Canelo Álvarez, no sabes lo emocionada que estoy por tu nueva pelea, me has hecho la niña más feliz del mundo, te deseo muy buena suerte, y yo sé que vas a ganar esta pelea”, expresó la pequeñita en un video difundido en redes sociales. “Aprovechando este video, le iba a decir que, si usted me daba permiso de que mis papás me compren unos guantes y yo poder rifarlos, usted me los firme, y yo poder rifarlos en mi nombre, para yo pagar mis terapias que salen muy caras y comprar unas cosas que yo necesito, para poder caminar. Te deseo buenas tardes y que tengas bonito día”, finalizó la pequeña.

Al enterarse, el boxeador de inmediato respondió de forma positiva e incluso le ofreció pagar todo su tratamiento, tal y como lo ha hecho en otras ocasiones. A través de un mensaje de voz, que también circula en redes sociales, el ‘Canelo’ le respondió con un sí y le envió la ayuda, casi de inmediato: “Hermano dile que con mucho gusto que, con todo mi corazón, que es un sí rotundo, dile que no tiene que firmar nada, que me diga cuánto necesita para sus terapias, yo se las doy, por favor. Dile que no se preocupe por firmarlos”. El boxeador se mostró muy conmovido por la iniciativa de la niña quien, ya hizo pública su respuesta. Cabe destacar, que esta no es la primera vez que el boxeador se muestra preocupado por los demás, pues siempre está dispuesto a ayudar a quien lo necesite.