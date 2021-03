'Todo ha valido la pena', Fernanda Castillo a su hijo Liam al cumplir 3 meses

Sin duda alguna, Fernanda Castillo se encuentra en un momento muy especial de su vida, algo que se nota a primera vista en sus redes sociales, donde la actriz ha decidido mostrar algunos aspectos de su vida íntima, a pesar de que solía ser un tanto reservada en ese aspecto. Sin embargo, con la llegada de su primer hijo, fruto de su relación con Erik Hayser, la actriz ha comenzado a abrirse un poco más con sus fans, compartiendo algunos de los momentos más significativos de su vida como madre. Tal y como sucedió recientemente, cuando Fernanda celebró por todo lo alto que su pequeño ha cumplido sus primeros tres meses de vida, una fecha muy marcada en el calendario de la actriz y su prometido, quienes han compartido su felicidad con todos sus seguidores.

Fue a través de su perfil de Instagram donde Fernanda compartió una linda postal del pequeño, a quien se le puede ver recostado boca abajo, usando un tierno conjuntito color celeste y posando sobre una sabanita personalizada, pues se puede leer su nombre. Junto a la linda imagen, la actriz compartió un lindo mensaje para su pequeñito, celebrando que su pequeñito ha cumplido un más de vida. “Llegaste tú y todo ha valido la pena... #3meses #Liam”, compartió la actriz con mucha emoción. Por su lado, Erik compartió una imagen en la que se le puede ver cargando al festejado en los brazos y junto a la que escribió la frase: “Tres meses”.

Como era de esperarse, los fans de la actriz han celebrado esta fecha tan importante para la familia y no han dejado de enviar sus buenos deseos para el bebé y para la pareja de actores. Entre los cientos de likes y comentarios, ha resaltado el de la actriz Angelique Boyer, una de las mejores amigas de Fernanda, quien ha mandado todo su amor para los orgullosos padres y para su recién nacido. “¡Ayyy pero cómo crece! ¡Qué ganas de abrazarlo! ¡Disfruta de este amor tan Bello! Te mereces todo lo bueno”, compartió emocionada Angelique entre emojis de estrellitas y corazones.

La decisión que le cambió la vida

Para Fernanda Castillo, la maternidad ha sido una etapa muy enriquecedora para ello, pues ha sido una decisión muy bien pensada y planificada, siempre de la mano de su amado Erik Hayser, quien se ha involucrado de lleno en esta conmovedora etapa de su vida. “Yo decidí que quería intentar ser mamá y eso hace mucho la diferencia en mi caso. No lo decidió mi mamá, no lo decidió mi pareja, no lo decidió la presión social, no lo decidió mi edad, no lo decidió nada más que mi deseo y creo que ahí se labra mucho del camino de felicidad que estoy viviendo…”, dijo con toda firmeza la intérprete durante una charla concedida al podcast titulado Del Mito al Hecho.

En aquella ocasión, Fernanda también destacó lo mucho que el embarazo repercutió en sus emociones, pues experimentó una serie de cambios que la hicieron reflexionar a profundidad. “Me pasó que empecé a cambiar, como roller coaster (montaña rusa) ha sido de repente… yo soy muy independiente… y ahora estoy como súper necesitada de que esté mi pareja conmigo y es súper raro en este rollo de las hormonas…”, dijo a lo largo de la plática, agradecida por todo aquello que de manera positiva se vio reflejado incluso en su aspecto físico. “En este proceso me ha pasado que, de verdad, me siento más bonita que nunca, me siento más hermosa, me siento más reluciente y estoy aprendiendo. Sí, es verdad que uno va descubriendo nuevas cosas dentro de ti y otra mujer dentro de ti…”, afirmó.