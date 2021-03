Mónica Noguera da una actualización de su estado de salud, luego de ser diagnosticada con Covid-19

Luego de que el pasado 18 de marzo se diera a conocer que Mónica Noguera había dado positivo a Covid-19, ha sido la misma presentadora quien se ha pronunciado por primera vez al respecto y a través del programa De Primera Mano, del que es titular, ha compartido una actualización sobre su estado de salud, luego de que con la confirmación de su prueba positiva preocupó a sus amigos, colaboradores y fans, quienes no habían dejado de preguntar sobre el estado de la conductora. Por fortuna, Mónica ha podido hablar de su salud de viva voz y ha tranquilizado a todos al asegurar que, hasta el momento, sus síntomas han sido muy leves y que se encuentra muy bien.

Fue durante un enlace telefónico que se realizó durante la emisión del programa De Primera Mano del pasado viernes, que la presentadora habló sobre su estado de salud, mostrándose de muy buen humor e incluso tomándose el tiempo para bromear con algunos asuntos relacionados con el show y con el presentador que actualmente la suple. “Gracias a Dios no me siento mal. Tengo un poquito de dolor en la espalda, pero ya estoy muy bien atendida y con medicinas, yo espero ya muy pronto salir negativa”, explicó Mónica sobre los síntomas que ha presentado luego de que le fuera confirmado su diagnóstico.

Mónica reveló que no tiene identificada la forma en la que pudo haberse contagiado, por lo que invitó a sus seguidores a no esperar una vez que hayan sentido algún cambio en su estado de salud, tal y como a ella le sucedió. “No sé (dónde me contagié), pero yo lo estaba confundiendo con cansancio. Es muy importante, en serio, si tienen así una idea de que podría Covid o que se sienten un poquito mal, hacerse el examen, porque yo todavía estuve corriendo en la UNAM 8 Km diarios y me sentía un poquito cansada, pero es como que mi rutina de la corrida, luego el box, luego el gimnasio… pero así exactamente saber dónde (me contagié), no… está complicado decir cómo o dónde”, expresó la presentadora.

Por otro lado, el periodista Gustavo Adolfo Infante aseguró que hasta el momento no se ha detectado un brote dentro de la producción y que de hecho todos los que trabajan en De Primera Mano se han realizado el test y todos han salido negativos, insistiendo en que los protocolos de prevención dentro del programa y la televisora son muy estrictos y que entre todos procuran mantener su distancia y cuidarse unos a otros.

Se refuerzan las medidas en la televisora

Durante la emisión del pasado 18 de marzo, día en el que se dio a conocer la noticia del positivo a Covid-19 de Mónica Noguera, Gustavo Adolfo Infante compartió con el público algunas de las medidas que se han tomado en Imagen Televisión en general y específicamente dentro del foro en el que se realiza la emisión de espectáculos, de la cual Mónica forma parte desde 2017. “La producción pidió que se sanitizara cada área de este foro, completitito, de pies a cabeza, desde las luces hasta el piso para salvaguardar la salud de todos y cada uno de los que trabajamos aquí…”, señaló el comunicador, quien agregó que en próximos días, tanto él, como sus compañeros, acudirán a realizarse otro test. “Así que el próximo lunes, después de que todos estemos encerrados el fin de semana en nuestras casas, nos haremos de nueva cuenta la prueba para evitar falsos negativos…”, dijo.

