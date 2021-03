Sofía Aragón confirma que ya tiene fecha para su boda con Francisco Bernot La ex reina de belleza también reveló que ya está haciendo las pruebas para la elección de su vestido de novia

A poco más de dos meses de llevar a cabo su pedida de mano, Sofía Aragón y Francisco Bernot cuentan los días para hacer realidad uno de sus más anhelados sueños; el de la celebración de su boda, un instante tan especial que comienza a tomar forma, tal cual lo ha dado a conocer la ex reina de belleza en una reciente entrevista, en la que además reveló que tanto ella como su amado, finalmente han elegido la fecha en la que desean unirse en matrimonio. Por si fuera poco, la también conductora de televisión ha comenzado a realizar algunas pruebas de vestido, en espera de elegir el diseño más lindo para uno de los días más entrañables de su vida, en el que los novios disfrutarán cobijados por el cariño de sus seres queridos.

Con la amabilidad que la caracteriza y visiblemente sonriente, Sofía habló para las cámaras y micrófonos del programa televisivo Venga la alegría, espacio en el que destapó la fecha en que ella y su novio darán el paso más importante de sus vidas. Eso sí, plenamente conscientes de que, debido a las circunstancias, esta elección podría cambiar. “Tenemos planeado 13 de noviembre, pero si se llegara a aplazar por responsabilidad a los invitados, a nosotros mismos, por intentar ser muy conscientes de lo que estamos viviendo, también se entiende perfecto…”, dijo en su charla con el matutino, en la que confirmó que la ceremonia se realizará en la ciudad de Cuernavaca, en el hotel llamado Las Mañanitas, el cual es propiedad de la familia de su prometido.

De lo más ilusionada, Sofía no tuvo filtros al compartir la enorme dicha que la invade, aprovechando la plática para confirmar que ya está haciendo la elección de su vestido de novia, entregada de lleno a esta tarea que sin duda es una de las más importantes en todo el proceso. “Ya me mandaron bocetos, tipos de tela, tipos de todo. Tuve la primera prueba la semana pasada y pues ya es algo que se empieza cada vez más a materializar…”, explicó, para después destacar la importancia de tener como testigos de su soñado enlace a las personas más especiales de su círculo. “Tenemos muchísimos amigos en Guadalajara, en Ciudad de México, en Cuernavaca, en diferentes partes. Creo que es importante intentar considerar a todos, desde aquellos que aunque ya no formen parte de tu presente, formaron parte importante de tu pasado, o aquellos que te apoyaron y estuvieron ahí para ti cuando nadie más lo estaba…”.

Su deseo de formar una familia

Para Sofía, existe otro gran anhelo que está dispuesta a cumplir, y es el hecho de poder formar una familia junto a su futuro esposo, situación para la cual ya se ha preparado, sobre todo por la complejidad que esto conlleva debido a la endometriosis que padece. “Yo sufro de un padecimiento que se llama endometriosis, que es un padecimiento que solamente sucede en las mujeres, evidentemente en el útero y dificulta un poco el poder embarazarte. Entonces desde unos meses antes yo voy a empezar tratamientos de fertilidad, mis doctores me han recomendado, y a todas las mujeres que me estén escuchando, que sepan que esta es mi historia…”.

Antes de despedirse, la guapa tapatía hizo énfasis en su ferviente deseo de debutar como mamá, dando una fecha aproximada en la que ella y su esposo podrían buscar escribirle a la cigüeña, algo que los tiene enteramente motivados. “Quisiéramos empezar a intentarlo pronto, empezar con un tratamiento de fertilidad para esperar que todo salga bien, y quizá ya el próximo año ya poder anunciar que el milagro se cumplió y voy a ser mamá”, aseguró.

