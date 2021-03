'Ella o yo', Scott Disick revela que terminó con Sofia Richie luego de que le pusiera un ultimátum con Kourtney

Dos años después de su separación de Kourtney Kardashian, Scott Disick inició una relación con Sofia Richie. Pese a la diferencia de edades, este noviazgo parecía marchar viento en popa, incluso la joven modelo empezó a convivir con los hijos de su galán y se convirtió en una invitada recurrente en las reuniones de las Kardashian-Jenner, algo que sin duda era una buena señal. Fue por ello que la noticia de su ruptura sorprendió a muchos, y aunque trataron de reconciliarse, no duró mucho y su separación fue definitiva. Desde el primer momento se especuló sobre las razones de la separación, incluso se rumoró que había sido una consecuencia de un bache emocional del empresario. Otra de las teorías apuntaba hacia su ex, pues aunque con el tiempo se logró suavizar su relación con Sofia, siempre se rumoró que existía cierta tensión entre ellas. Ahora, ha sido el mismo Disick quien ha revelado de viva voz por qué terminó con Sofia, detallando que efectivamente, la madre de sus hijos estuvo implicada de cierta manera.

En el estreno de la vigésima temporada de Keeping Up With The Kardashians, Scott se sinceró sobre su relación con Sofia y contó que luego de que se dieran un tiempo, ella recurrió a él para hablar de lo que necesitaba en su relación. “Ella vino a mí y me explicó todas las cosas que la hacían sentir insegura en nuestra relación y por qué era tan difícil para ella estar en ella”, comentó el fundador de Talentless en una charla con Khloé Kardashian refiriéndose a Kourtney. “Y siento que a ella le gusta ser el centro de atención... Y me dice: ‘En tu vida, siento que soy la última persona que recibe atención'”, compartió el estadounidense de 37 años al recordar aquella conversación.

Koko escuchó atentamente a Scott, e incluso aplaudió el hecho de que Sofia haya sido tan sincera sobre sus sentimientos. “Fue muy madura al respecto y dijo: 'Sólo quiero estar ahí para ti pero, ¿cómo podemos resolver las cosas en las que me sienta cómoda?'”, continuó Disick. El empresario contó que en aquella charla acordaron llevar las cosas con calma, y en un confesionario reveló que estaba decidido a “hacer que nuestra relación funcione y hacerla sentir que ella es la prioridad”, comentó, refiriéndose a la reconciliación a la que llegaron luego de que se separaran temporalmente en mayo, cuando la modelo dejó de vivir con él.

No cedió ante el ultimátum de Sofia

En una conversación con Khloé y Kim Kardashian, Scott contó que aunque había trabajado para que Sofia fuera su prioridad, las cosas no funcionaron. “Siento que ella empezó a querer sacar a Kourtney. Y dije: 'Eso es lo más importante para mí, son mis hijos y esa es mi familia, y la única familia que tengo, incluidos ustedes junto con ella”, dijo la estrella de Flip It Like Disick, quien fue acogido desde hace años por el mediático clan televisivo, incluso tras su divorcio de Kourtney, ha permanecido junto a la familia.

Sin embargo, al parecer Sofia no estaba dispuesta a seguir compartiendo el tiempo de Scott con su ex pareja, por lo que finalmente se presentó ante él con una drástica resolución. “Ella dijo: ‘No quiero compartirte como novio con Kourtney'. Y luego, literalmente, dijo como un ultimátum: ‘Tienes que elegir: a mí o Kourtney’”, contó el empresario. Ante esta petición, él dijo que era imposible continuar. “Nunca abandonaré mi relación con Kourtney y la crianza conjunta que tenemos. Nada en un millón de años valdrá lo que tenemos”, comentó después en un confesionario, haciendo alusión a la paternidad que comparte con ella sobre Mason, Penelope y Reign, sus hijos.

