Se abre una investigación policiaca en contra de Armie Hammer

Aunque parecía que las aguas se habían calmado en el caso de Armie Hammer, la primera mujer que levantó las alarmas en contra del actor ha ampliado su testimonio y la policía de Los Ángeles ha confirmado que ha abierto una investigación alrededor del caso. Después de que el intérprete descalificara las acusaciones en su contra que tuvieron amplia difusión en redes sociales y de que se alejara de los proyectos profesionales que tenía en puerta, el departamento de policía de Los Ángeles ha confirmado a People que tiene una investigación abierta sobre su caso desde el 3 de febrero pasado. La mujer de 24 años que de manera anónima había abierto una cuenta de Instagram en la que se compartieron distintas acusaciones contra el actor, ha decidido levantar la voz y el pasado jueves dio un testimonio de lo que supuestamente habría pasado en su relación.

La joven que se identificó como Effie, prefiriendo mantener su identidad en privado, se presentó junto a su abogada, Gloria Allred, en una conferencia de prensa en la que dio su testimonio. Según narró, mantuvo una relación intermitente de cuatro años con Hammer, mientras él estaba casado con Elizabeth Chambers, tal como se vio en otras de las acusaciones anónimas, ella también indicó que conoció al actor a través de las redes sociales.

El testimonio

“Conocí a Armie Hammer en Facebook en el 2016 cuando tenía 20 años. Me enamoré de él inmediatamente. La relación progresó rápidamente y las emociones de ambos lados se volvieron muy intensas. Al ver hacia atrás, ahora me es claro que él estaba empleando tácticas de manipulación para ejercer control sobre mí, hasta que comencé a perderme a mí misma. Solía probar mi devoción hacia él, removiendo sigilosamente y cruzando mis límites, mientras se convertía más violento. Abusó de mí mental, emocional y sexualmente”.

“El 24 de abril del 2017, Armie Hammer me violó violentamente por más de cuatro horas en Los Ángeles, mientras golpeaba repetidamente mi cabeza contra la pared, dejando moretones en mi cara. También cometió actos de violencia contra mí los cuales no consentí. Por ejemplo, golpeó mis pies con un látigo para que me dolieran a cada paso que di la siguiente semana. Durante esas cuatro horas, traté de escapar pero no me dejó. Pensé que me iba a matar. Después se fue sin preocupación por mi bienestar”.

“Estaba completamente en shock y no podía creer que alguien a quien amaba me hiciera eso. Traté tanto de justificar sus acciones, incluso al punto de responderle en una manera en la que no reflejaba mis verdaderos sentimientos. Durante y desde estos ataques, he vivido con miedo de él y por mucho tiempo traté de hacer menos sus acciones hacia mí como una perturbada forma de amor. Ahora que ya no tiene ningún poder sobre mí, he entendido que el inmenso poder mental que tenía sobre mí era increíblemente dañino en tantos niveles”.

La respuesta de Hammer a través de sus abogados

A través de un comunicado publicado por medios internacionales, el abogado del actor apuntó a que la correspondencia entre la mujer y Hammer, fechada la última en julio del 2018, refuta lo dicho en la conferencia de prensa y que a través del mismo medio su representado dejó claro que no quería tener ese tipo de relación con ella. “Desde el primer día, el señor Hammer ha mantenido que todas las interacciones con Effie - y cada una de sus parejas sexuales en ese caso- han sido completamente consensuales, discutidas y acordadas previamente y con mutua participación. La búsqueda de atención de Effie y el incorrecto consejo legal solamente hacen más difícil para las verdaderas víctimas de violencia sexual el recibir la justicia que merecen”, se lee en el mensaje del abogado Andrew Brettler.

El Dailymail ha publicado también un mensaje que la joven intercambió con uno de sus seguidores en Instagram, en el que habría negado haber sido violada y decía no necesitar representación legal en enero pasado.

