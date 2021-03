¿Qué le ocurrió a Ale Capetillo mientras daba un paseo por la ciudad de Madrid?

Desde que llegó a España, Ale Capetillo no se ha apartado ni un momento de sus fanáticos, a quienes ha compartido todas y cada una de las experiencias que ha vivido a lo largo de esta nueva etapa, incluso aquellos contratiempos que ha logrado superar, como recientemente ocurrió cuando dio positivo a Covid-19. Ahora, la hija de Eduardo Capetillo y Biby Gaytán, ha compartido cómo se encuentra, luego de haber sufrido un leve accidente durante una de sus caminatas por las calles de Madrid, y aunque por fortuna no pasó a mayores y ella se encuentra muy bien, confesó que en algún instante buscó la ayuda de los profesionales al asistir a una clínica de la ciudad.

A través de sus redes sociales, la guapa influencer narró de manera puntual los detalles del incidente, revelando que durante uno de sus paseos por las calles de la capital española, se dio un tropiezo, por lo que de inmediato intentó que todo transcurriera con la mayor normalidad, aunque supo que algo no esta bien. “Venía con mucha prisa, en otro mundo, caminando muy rápido y en una de esas se me torció el pie, no solo se me torció, sino todo mi peso se fue a mi pie torcido. De esas veces que sientes que algo se estiró y algo no está bien con tu pie…”, reveló la guapa joven, quien siempre se ha caracterizado por la transparencia con la que aborda diversos aspectos de su vida personal.

Por supuesto, Ale reconoce que intentó seguir su paso, evitando pedir ayuda a la gente que se cruzaba en su camino, tratando siempre de pasar desapercibida, aunque minutos después, al llegar a su casa, se pudo dar cuenta de que las cosas parecían complicarse. Por tal motivo, no dudó en mostrar parte de la evidencia que dejó aquel tropiezo. “Dije: ‘No, sigue caminando, actúa normal’. Porque había gente y me dio pena, actué normal y seguí caminando. Llego (a mi casa), me checo el pie y tengo una bola. No es mi hueso, de verdad esa bola que ven (no es). Mi hueso sería como ese, es algo fuera de lo normal y me duele cada vez que lo muevo…”, dijo.

Su visita al hospital

Con el paso de las horas, Ale reconoce que tuvo que tomar una decisión, pues mientras el tiempo transcurría el dolor en su pie incrementaba. “Justamente por eso, porque sí me empezó a doler más durante el día, dije: ‘Ya tómatelo enserio…’. Me fui a urgencias y eran como dos horas de espera, entonces dije: ‘No hay forma. Ya veré si voy mañana’…”, aseguró la vlogger, quien a pesar de todo se encuentra de muy buenos ánimos y enfocada en cada uno de sus retos. Eso sí se encuentra muy pendiente de la evolución que vaya teniendo su pie. “Está fatal que esté caminando, ya sé. Pero se los juró, así es como me duele menos, porque cuando me quedo quieta y lo vuelvo a mover es un dolor horrible…”, apuntó.

Eso sí, Ale se ha mantenido muy activa, asumiendo cada instante con el mayor optimismo. Y claro, el incidente en el pie tampoco le ha impedido retomar sus acostumbrados paseos por la bella ciudad de Madrid, como lo ha mostrado a lo largo de las últimas horas, en espera de estar mejor para continuar con sus acostumbradas rutinas de ejercicio. “Me urge volver a correr”, se puede leer en una de sus recientes historias de Instagram, en la que aparece al aire libre y usando un cubrebocas, sin dar mayores detalles de cómo se encuentra en estos momentos.

