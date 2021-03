Emocionadas, América Guinart y América Fernández comparten nuevas fotos de Cayetana

Los Fernández no caben de la felicidad por la llegada de la nueva integrante del clan: Cayetana, fruto del amor de Camila Fernández y su esposo Francisco Barba. La pareja le dio la bienvenida a su pequeña hace unos días, tal y como lo dio a conocer ¡HOLA! en primicia. Ante esta inmejorable buena nueva, los jóvenes papás se confesaron emocionados, de hecho, la intérprete admitió que incluso lloró al conocer a su nena. Estos sentimiendos de júbilo han alcanzado a todos los miembros de la familia, y desde el primer momento América Guinart se confesó enamorada de su nieta. La madre de Camila compartió poco después las primeras imágenes de su debut como abuela, causando suspiros entre todos sus seguidores. Inmensamente feliz por este acontecimiento, la exesposa de El Potrillo ha querido compartir una nueva postal junto a la bebita, mientras que su hija América Fernández ha hecho lo propio y ha presumido a su amada sobrina.

Plena en su papel de nueva abuela, América no ha podido contener la dicha que la envuelve en estos momentos por lo que quiso tomar su cuenta de Instagram para compartir nuevamente un lindo momento junto a su nieta. La madre de tres compartió en sus Stories una foto en la que se le sosteniendo delicadamente a Cayetana, mientras la mira fijamente, en lo que pareciera ser una sala de hospital por el material médico que se alcanza a ver de fondo. Seguramente sin planearlo, la nueva abuelita sincronizó su look rosa pastel con el de su nieta, un lindo detalle que destacó en su publicación. No hicieron falta más palabras en su post, pues la sola expresión en su rostro dejó más que claro lo enamorada que está de la pequeña, a quien desde hace tiempo esperaba ansiosa.

Hace un par de días América compartió las primeras imágenes en su debut como abuela, las cuales acompañó de una sentida dedicatoria en la que reveló su sentir en este momento tan especial. "¡Este sentimiento se vuelve indescriptible! ¡Estoy loca de amor!", escribió el miércoles pasado al compartir dos fotos junto a la hija de Camila. "¡Bienvenida Cayetana, has llegado a transformarnos la vida! ¡Bendiciones y más bendiciones! Gracias Dios", agregó entonces en su post. Las fotográfias que publicó entonces la mostraron cargando a su nieta, apoyándola con suavidad sobre su pecho mientras cerraba los ojos. La otra instantánea dejó ver la pequeña mano de la bebita soteniendo uno de los dedos de su abuela, una toma tan cercana como emotiva que representó la conexión que ambas entablaron desde el primer momento. "Es una muñeca, está divina, estoy loca de amor". había confesado a ¡HOLA! en cuanto Camila anunció el nacimiento e su nena.

Otra de las personas que están emocionadas por esta formidable llegada es la nueva tía, América Fernández. El miércoles pasado, un día después de que su hermana diera a conocer el nacimiento de su hija, la joven publicó su primera foto junto a la pequeña. "Cayetana", se limitó a escribir en su post, agregando además un par de emojis con corazones. La instantánea mostró parcialmente a América cargando sobre sí misma a la bebita mientras sostiene dulcemente su manita. Aunque esta fotografía no dejó ver muchos detalles, sí permitió ver el adorable atuendo en tonos beige de la bebé, con una playera blanca y calcetines a juego. Esta publicación no pasó desapercibida entre los seguidores de la melliza de Camila, pues de inmediato reaccionaron enviándole cariñosos mensajes. Entre los comentarios destacó justamente el de otra de las tías de Cayetana, Valentina, la hija menor de Alejandro Fernández. "Me urge.... Ya... No puedo...", escribió la joven, dejando ver lo ansiosa que está por conocer también a su sobrina.

Camila detalla cómo se siente en sus primeros días como mamá

Para Camila, convertirse en madre ha sido la mayor bendición y un sueño hecho realidad. En primicia, ¡HOLA! dio a conocer el martes pasado que su hija nació el 14 de marzo por la mañana en la ciudad de Guadalajara a través de cesárea y midió 49 centímetros, con un peso de 3,660 gramos. "Es la niña más esperada del mundo. Cuando la tuve en mis brazos lloré. Dije: 'Gracias, gracias que está ya conmigo y todo salió bien'", nos reveló la nueva mamá completamente emocionada. Tras compartir esta primera impresión, la cantante recurrió a sus redes sociales para compartir con sus seguidores cómo se siente tras haber debutado en la maternidad, y de paso detallar cómo va en su recuperación tras la operación de vesícula a la que tuvo que ser sometida tras el parto. "Soy la mamá más feliz de este planeta, gracias a todos por sus felicitaciones", escribió el miécoles en su cuenta de Twitter. "La he pasado medio mal recuperándome y casi no he visto el celular, pero ahí voy, los amo", agregó. A este tuit siguió otro en el que con sólo tres palabras resumió su sentir en estos momentos: "Te amo Cayetana".

