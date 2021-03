Happy Birthday! Mauricio Ochmann y Kailani celebran a Aislinn Derbez en su cumpleaños

Luego de poco más de dos semanas de que los Derbez se unieran para festajar a la más pequeña del clan, nuevamente están de fiesta, esta vez por el cumpleaños de Aislinn. Como era de esperarse, todos los integrantes de esta famosa familia se han volcado en cariñosos mensajes de felicitación hacia la actriz, quien está festejando desde las paradisiacas playas del caribe mexicano. Desde temprano, Mauricio Ochmann y su pequeña Kailani la sorprendieron con la más tierna serenata a distancia: padre e hija unieron sus voces para entonar Happy Birthday, una interpretación que no pasó desapercibida ante los ojos de la intérprete, pues no tardó en retomarla en sus redes sociales. Eugenio tampoco se quedó atrás, y también le dedicó una sentida felicitación: "Tenía sólo 23 años cuando me enteré que venías en camino. Tenía miedo de convertirme en papá... Pero todo cambió cuando te pude abrazar", escribió el actor al compartir algunas fotos junto a su hija mayor. Además, recordó una vez más que fue su debut con ella en la paternidad lo que inspiró una frase de una de sus exitosas películas. "La frase 'Eres lo mejor que no quería que me pasara' en No Se Aceptan Devoluciones, la escribí pensando en ti. Hoy eres mi maestra, mi primer amor y mi mejor amiga.¡Feliz cumpleaños!", agregó en su post. Vadhir tampoco se quedó atrás, y también tomó sus redes sociales para escribirle a su hermana. "¡Feliz cumpleaños a mi hermana Aislinn que tanto amo! Cada año se ve más joven. Qué tipo de brujería es ésta", expresó con buen humor el joven cantante, con quien hace poco la festejada disfrutó de una inolvidable -y accidentada- escapada a la nieve. José Eduardo hizo lo propio, y también felicitó también a su hermana: "Feliz cumpleaños a la hermana más dispersa del mundo", escribió el joven actor al coompartir una selfie junto a Aislinn. Por su parte, Alessandra Rosaldo, esposa del patriarca de los Derbez, también tomó sus redes sociales para dedicarle un sentido mensaje a la cumpleañera, con quien mantiene una relacón muy cercana y afectuosa. "Feliz vuelta al sol, hermosa, que tu luz siga brillando siempre. Te adoro", expresó al copartir una recopilación de momentos junto a ella. Haz click en el video para ver más de esta especial celebración.

