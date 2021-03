Piers Morgan responde a Gayle King en su batalla por los Sussex

Si se pensaba que se había visto todo de la entrevista del Príncipe Harry y Meghan Markle con Oprah Winfrey, las cosas han cambiado. Pero no ha sido ninguno de los tres protagonistas de la escena quienes han dado mucho de qué hablar en los últimos días, sino Gayle King, mejor amiga de Oprah y conocida de Meghan, quien en sus distintos programas ha ido dando información sobre la pareja. El anuncio de la charla calificada como ‘no productiva’ de Harry con su padre y su hermano fue el primero en causar olas, para después volver a llamar la atención con la revelación del plan de contingencia que se tenía para la entrevista en caso de que la salud del Duque de Edimburgo empeorara antes de la transmisión -afortunadamente, ha dejado ya el hospital-. Y dentro de esos comentarios que han sido señalados como cercanos a los Sussex, no ha podido faltar una crítica sobre Piers Morgan, uno de los más férreos rivales de Meghan.

Ha de recordarse que después de la transmisión de la entrevista, Piers apareció en el show matutino que conducía para decir que no le había creído nada, por supuesto, dicho en su particular estilo. Los comentarios provocarían 41,000 quejas en el órgano regulador del contenido televisivo de Gran Bretaña y un día después, durante la transmisión en vivo, al enfrentarse a un co-conductor por su postura, Piers abandonó el set y presentó su renuncia de ITV -misma empresa que tenía los derechos de transmisión de la entrevista con Oprah-. Después correría el rumor de que Piers decidió renunciar cuando se le pidió que se disculpara. Ante esto, se confirmó que Meghan fue quien personalmente puso una queja con la responsable del canal.

Aunque eso podría parecer el punto final del desencuentro que ha provocado incluso la suspensión de Sharon Osborne de su programa en Estados Unidos por defender a Piers, los comentarios del miércoles de Gayle en su programa de radio Gayle King in the House en SiriusXM, solamente echarían más leña al fuego. Gayle dijo del británico: “Piers Morgan ya no tiene trabajo. Salió del aire después de decir que no creía que ella (Meghan) tuviera una enfermedad mental, ‘no creo que estuviera suicida’. Recibieron más de 41,000 llamadas diciendo que eso no estaba bien, no es correcto. Y al siguiente día, ya no tenía trabajo. Él renunció. Encuentro eso difícil de creer cuando tienes más de 41,000 llamadas. Y felicidades a su co-conductor, dicen que es el chico del clima. Me pregunto si es el del clima, pero lo describen como el chico del clima, quien alzó la voz y fue en contra de Piers al aire, y Piers se fue, y ahora Piers ya no está al aire ahí”, comentó.

Como es su costumbre, Piers no se ha quedado callado y ha publicado en su cuenta de Twitter un mensaje con el mismo tono con el que suele expresarse en el que ha pedido a King dejar de actuar como la agente de relaciones públicas de sus ‘amigos Sussex’, además de recomendarle hacer su trabajo como periodista y cuestionarlos sobre las discrepancias de sus declaraciones.

El regreso a ITV

En un día en el que Piers parece haber elegido la polémica cuando de su cuenta de Twitter se trata, el conductor escribió: “Dos puntos clave de la semana pasada que se deben reiterar: 1) No es ‘racista’ no creerle a alguien que está diciendo mentiras 2) No tienes que estar de acuerdo con una sola de las palabras que digo para apoyar mi derecho de tener mi propia opinión”. Como si fuera poco, además escribió: “Los reportes de mi desencuentro con ITV se han exagerado enormemente…ya estoy de vuelta”. Y es que a pesar de su renuncia, la televisora ha transmitido la entrevista que el conductor hizo con Coleen Nolan.

Al parecer, el británico no se ha quedado con los brazos cruzados tras su renuncia y ha dado a conocer a CNN: “Hay mucho interés en mi servicio”, declaración que ha sido sustentada por distintos proyectos televisivos que han confirmado estarlo buscando.

