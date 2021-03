¿Es o se parece? J Balvin y su graciosa reacción al ser confundido ¡con él mismo!

Sin duda alguna, J Balvin es actualmente uno de los latinos más conocidos a nivel internacional. Su música ha sonado en momentos muy esenciales de la cultura pop e incluso ha sido parte de eventos de la magnitud del show del medio tiempo del Super Bowl. Además, el colombiano ha sido la imagen de muchas marcas, por lo que su rostro ha estado en todos lados. A pesar de su estatus de super estrella, es posible encontrarte con él en cualquier momento, ya sea caminando por la calle o en una pastelería. Tal y como le sucedió recientemente, cuando al ingresar a un local de café en Queens, Nueva York, las empleadas del local no dudaron en hacerle notar lo mucho que se parecía a J Balvin, sin imaginar que la persona con la que estaban platicando en realidad era el mismísimo intérprete de Mi Gente. Por su puesto, al artista le hizo mucha gracia la reacción de las mujeres, quienes estaban un poco confundidas, por lo que no dudó en registrarlo en sus redes sociales, donde entre risas se puede escuchar cómo el cantante se hace pasar por alguien más, luego de que las empleadas comienzan a darse cuenta de que se trata del artista. “Me parezco, me parezco”, les dice Balvin entre risas y mientras se pone una mascarilla. Da play al video y sé testigo de este divertido momento.

