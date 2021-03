¡Arrasando! Camila Sodi causa sensación bailando un éxito de su tía Thalía

Más allá de ser tía y sobrina, Thalía y Camila Sodi son grandes amigas, además son cómplices de aventuras, tal como lo hemos visto en más de una ocasión en las escapadas familiares. Estas dos famosas tienen también mucho en común, y no sólo en términos de belleza y talento, sino también en cuanto al carisma y personalidad alegre que a menudo dejan ver en sus redes sociales. De hecho, el año pasado lo seguidores de la estrella de Rubí le comentaron sobre el parecido entre sus voces, algo que ella no dudó en explicar y de una forma muy simpática: "Porque nos amamos, porque crecimos juntas, claro que sí", respondió cantando, con un tono muy similar al que suele usar la cantante. Ahora, la joven actriz nuevamente ha hecho alusión a su tía, esta vez por medio de un tributo a su exitosa carrera en la música. Y es que Camila quiso estrenar su cuenta de TikTok publicando un video en el que presume sus mejores movimientos de baile al ritmo de Arrasando, uno de los temas más emblemáticos de Thalía. "Me salió mejor la canción que el baile", escribió, revelando que hizo un cover de dicha canción. En el clip, que fue grabado durante sus recientes vacaciones por Las Bahamas, la joven intérprete se mostró guapísima en un bañador neón, dejando claro además que tener una figura espectacular es otra de las cosas que tiene en común con su tía. Haz click abajo para verla.

